حما حسني عبد ربه يكشف تفاصيل جديدة عن حالته الصحية.. فيديو

قال اللواء على غيط مدير الكرة الأسبق فى نادى الإسماعيلي ووالد زوجة الكابتن حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر، إن الجميع حزين على ما يحدث فى نادي الإسماعيلي، ولقاء اليوم والهزيمة الكبيرة من المقاصة بـ 4 أهداف تجعل أبناء الإسماعيلية فى "زعل". حسنيومنتخب









وأضاف ووالد زوجة الكابتن حسني عبد ربه ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن الحالة الصحية لـ زوجة ابنته حسنى عبد ربه جيدة، وأكد أنه تم غلق الصفحة الماضية.





وأوضح أن الجميع فى هذه اللحظة مع النادي، والجميع يتكاتف، للخروج من الإهانة التي يتعرض لها الفريق.





ولفت إلى أن فريق الإسماعيلي يهان، ولذلك تم تأجيل الموقف الذى تعرض له حسنى عبد ربه.



