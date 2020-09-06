رعب وقوة خفية.. حكاية السنكة في سوهاج بين الفزع وعلاج تأخر الإنجاب





عندما نتحدث عن قرى محافظة سوهاج يأتي بذهنك قرية الغنيمية دائرة مركز البلينا جنوب الإقليم، حيث يوجد الهرم الحجري المُسمي بـ "السنكة"، بالقرب من جبانة بني حميل، حيث كثرة الأقاويل بأن الأهالي يلجأون إليه من أجل الشفاء من بعض الأمراض الخطيرة.





كما أن الباحثين عن الإنجاب يلجأون إليه ليجربون حظهم ويسيرون وراء نصائح الآخرون الذين أقروا بفعالية هذا الهرم الحجري في القضاء على العقم.













المكان تُحيطه العديد من علامات الإستفهام، وتختلف الآراء حوله، وله العديد من القصص والحكايات تبدأ بأن المكان كان يتجمع فيه قُطاع الطرق قديمًا ويصطحبون ضحاياهم من الأهالي، وفي حالة عدم حصولهم على فدية يقتلونهم فيها، ولاشتهار المكان بالرعب بدأ الأهالي يزورونه لإفزاع المريض وتخرج منه الخضة وتنفك عقدته سواء طفلًا أو رجلًا، واسطورة آخرى تؤكد أنه مكان مُبارك يسكنه أحد أولياء الله الصالحين.





وأوضح عبداللطيف الريس، وكيل متحف سوهاج القومي، أن قرية الغنيمية تابعة لمركز البلينا وقريبة من أبيدوس وقد تم العثور على طريق صاعد من الطوب اللبن علي هيئة درج، يعود إلى عهد الملك حوني بأواخر الأسرة الثالثة، وقد كان هذا البناء يُقام فيه طقوس تقديم القرابين والصلوات والاحتفالات الدينية واستمرت حتى تواصلت مع الاحتفالات الدينية للإله أوزيريس الذي يبدأ موكبه من أم الجعاب حتى الأوزيريون، علي مر العصور.





وأشار "الريس" إلى أن هذا المكان اشتهر بتحقيق ما يطلبه الإنسان من الألهة فيه واستمر هذا التقليد والاعتقاد حتى بعد مجيء المسيحية والإسلام، موضحًا أن الاعتقاد الذي كان سائرا أن هذا المكان هو أول مكان تم فيه أول علاقة زوجية بين جنس بني البشر بين ايزيس واوزيريس، والذي نتج عنها إعمار الكون ونشر الخير على وجه الأرض بمولد حورس الذي يُعد أول ملك له طبيعة الإله والبشر يحكم مصر من أبيدوس وتتكون أول دوله بالعالم يحكمها اولاده من بعده وأولهم الملك مينا موحد القطرين.





وأوضح وكيل متحف سوهاج القومي، أن "السنكي" تسمية محلية والآثار تُطلق عليه "هرم حوني"، ولكن المصريين القدماء أطلقوا عليه "مقصورة العبادة".









وأضاف جابر العريان أحد أبناء قرية الغنيمية، أن هرم السنكة، يقصده الزائرون لطلب الشفاء، ويقومون بالطواف حوله سبع مرات، لإعتقاد البعض أنه ينفع ويضر، حيث يمتلئ المكان بقطع القماش والأحجار.





وأكد أحد سكان المنطقة، أن عُمر السنكة يرجع إلى مئات السنين، مؤكدًا أن البعض يقصده هذا الهرم لإعتقادهم أنه يُساعد على حل مُشكلات تأخر الإنجاب عند السيدات، ويُعالج تأخر النطق عند الأطفال.





"مكنتش مقتنعة بالكلام ده وكان بالنسبة لي مجرد خرافات مش أكتر لحد ما ربنا جعل من زيارتي له سببًا في إنجاب ثاني مولود لي"، وهنا تتحدث ربة المنزل الثلاثينية لـ"صدى البلد" موضحة أنها إنقطعت عن الإنجاب 6 سنوات بعد إنجابها طفلها الأول مروان، ولم يستطع العلاج تحسن حالتها وبمجرد أن نصحتها إحدى صديقاها بزيارة "السنكة،"، سمعت لها وذهبت لزيارة المكان وبعد ذلك بعدة أشهر علمت بحملها.





وأكد أحد علماء الأثار أن المكان لهرم أثري يعود للعصر الفرعوني يُسمى "هرم السنكي" وليس له أي علاقه بما يحدث من زيارات وعلاج الأمراض، وإن تداول الاسم لدى العامة أدى إلى تحريف الاسم من "السنكي" إلى "السنكة" ووصفه البعض أنه مكان يشبه "الكحريته" التي تمتد على مساحة مسطحة من الأرض مستوية وسط جموع الأولياء والمقامات، طوله أكثر من خمسين متر.





ويأتي إليه الناس من القرى والمدن المُجاورة "للكحرتة"، تعددت فوائدها وخوارقها، التي منها المُساعدة في حل مشكلات الحمل لدى السيدات، وعلاج آلام العظام والظهر للرجال، حيث يبدأ الزائرون للمكان بالنوم على الرمال المستوية وبدء الدحرجة، لينتهي بهم المطاف عند الجانب الآخر من المكان.





ولكن بداية الأسرار تبدأ من عملية الدحرجة أو اللفة بطريقة لا إرادية، تكمن في قوة خفية تقوم بدحرجتك إلى مكان أنت لا تُحدده، كما أنه يوجد أقاويل بأن البعض حاول محاولات كثيرة للتعدي على هذه المساحة وإقامة مقابر للعديد من الأشخاص على أرض الكحريته، إلا أن هناك قوة خفية تُعطل أي مشروع يُقام عليها.





وتظل هذه الأقاويل حكايات تحكى ولا يؤخذ بها فيمكن أن يكون حمل السيدة ما هو إلا صدفة فهل لهذا المكان أن يُغير أمر الله، ومن الممكن أن يكون سببًا سخره الله لبعض الأشخاص لمُساعدتهم في مرضهم وحياتهم وما إلى ذلك.