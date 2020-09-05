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تعليم

اليوم.. 3 معامل حاسبات بجامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة فى آخر أيام تنسيق المرحلة الثانية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:00 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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احمد علام
تستقبل جامعة القاهرة اليوم، السبت، في آخر أيام مرحلة التنسيق، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي لختام أعمال التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الثانية للعام الدراسي الجديد 2020-2021، لتستمر طوال أيام الأسبوع.


وتحتوي جامعة القاهرة على 3 مكاتب للتنسيق بمعامل كليتي الهندسة والزراعة والثالث في معهد البحوث الدراسات الإحصائية.


يذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وجه بالاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة منذ المرحلة الأولى، في استقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.
 

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وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المعامل الثلاثة معدة ومجهزة على أكمل وجه لاستقبال الطلاب الراغبين في التسجيل، حيث تضم أجهزة حاسب آلي حديثة، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت.


وأكد الخشت أنه تم وضع خطة احترازية لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين.
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