اليوم.. 3 معامل حاسبات بجامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة فى آخر أيام تنسيق المرحلة الثانية

تستقبل جامعة القاهرة اليوم، السبت، في آخر أيام مرحلة التنسيق، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي لختام أعمال التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الثانية للعام الدراسي الجديد 2020-2021، لتستمر طوال أيام الأسبوع.











وتحتوي جامعة القاهرة على 3 مكاتب للتنسيق بمعامل كليتي الهندسة والزراعة والثالث في معهد البحوث الدراسات الإحصائية.











يذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وجه بالاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة منذ المرحلة الأولى، في استقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.









