أخبار الفن | أشرف زكي يكشف سبب استقالته من أمانة صندوق الزمالك.. وفاة والد جيهان قمري

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
طرحت شركة "كامب" -المنتجة لألبوم الفنان حميد الشاعري- الذي يحمل اسم «أنا بابا»، برومو الألبوم الجديد، الذي يعود به الكابو إلى سوق الكاسيت بعد غياب 14 عامًا منذ أخر ألبوماته الذي حمل اسم «روح السمارة»، وتم إنتاجه عام 2006.
أفرج الفنان مصطفى قمر، عن ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم «لمن يهمه الأمر 2»، وطرح أغانيه عبر قناته الرسمية على يوتيوب.
أعلنت الفنانة جيهان قمري، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة والدها، ناعية إياه بكلمات من الحزن والأسى.
بعد 5 أيام من عقد قرانها، أحدثت يارا -ابنة شقيق الفنان اللبناني راغب علامة، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا مجددًا؛ إذ تم إعادة تداول صور وفيديوهات من عقد قرانها الذي تم في آخر شهر أغسطس الماضي.
تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ نادين عجرم -شقيقة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم- خلال الساعات الماضية، وذلك في أول ظهور لشقيقة الفنانة.
أثيرت حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان المطرب الغيني Grand P، زواجه من عارضة الأزياء الإيفوارية EUDOXIE YAO، إذ انتشرت صورهما على السوشيال ميديا بشكل مكثف، بسبب تفاوت الحجم بينهما.
ظهر مؤخرا على شاشة قناة المحور برنامج عنوان «أنت رجل» للإعلامية راندا فكري التي تبنت وجهة نظر معاكسة للإعلامية رضوى الشربيني (المدافعة عن المرأة)، إذ دعت الأولى الزوجات للإهتمام بأزواجهن
قال الدكتور والفنان أشرف زكي، إنه لن يتخلى أبدًا عن دعمه لنادي الزمالك، وأن علاقته بمجلس إدارة الفريق الأبيض بقيادة المستشار مرتضى منصور، على أعلى مستوى.