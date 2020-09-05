لفتة طيبة من محمود الخطيب مع أسرة عماد اليماني

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، على زيارة أسرة عماد اليماني، المدير الإداري السابق للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لتقديم واجب العزاء.





وأكد الخطيب على مساندة النادي والوقوف إلى جوارهم، تقديرًا لعطائه وجهوده الكبيرة التي بذلها الراحل خلال سنوات عمله الإداري الطويلة بقطاع كرة القدم.





ونعي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، عماد اليماني المدير الإداري السابق للقلعة الحمراء، بعد وفاته.





وقال الأهلي في بيان رسمي: "محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى عماد اليماني، المدير الإداري السابق للفريق الأول لكرة القدم، الذي وافته المنيه اليوم. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".





وكان عماد اليماني قد ترك مهمة عمله بالأهلي في 2015 علي اثر تدهور حالته الصحية .





وعاني اليماني كثيرًا في فتراته الأخيرة بسبب المرض.



