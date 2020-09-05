لماذا فضل فيرنر الانتقال لتشيلسي على حساب مانشستر سيتي

فجرت تقارير صحفية ألمانية مفاجأة قوية بشأن لاعب فريق تشيلسي، تيمو فيرنر، ورفضه فكرة الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي قبل انتقاله إلى النادي اللندني.

وانتقل فيرنر، إلى تشيلسي، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي قادمًا من لايبزيج.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مانشستر سيتي كان لديه رغبة قوية في الحصول على خدمات تيمو فيرنر، هذا الصيف.

وأوضحت أن المدرب بيب جوارديولا تواصل بالفعل مع اللاعب الألماني، لبحث فكرة انتقاله إلى ملعب الاتحاد.

وأشارت إلى أن جوارديولا حاول إقناع فيرنر بفكرة الانتقال إلى مانشستر سيتي ورفض تشيلسي.

وأفادت أنه بالرغم من ذلك، فإن فيرنر رفض مسألة الانتقال إلى مانشستر سيتي حيث فضّل تشيلسي لأنه سيحظى بفرص لعب أكثر مقارنة بتلك التي كان سيحصل عليها مع السكاي بلو.

وسبق أن رغب أكثر من نادِ في ضم فيرنر، إلى جانب تشيلسي ومانشستر سيتي، مثل ليفربول ومانشستر يونايتد وريال مدريد