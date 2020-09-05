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رياضة

اللجنة المنظمة لمونديال اليد تشيد باختيار خالد النبوي لحفل قرعة كأس العالم

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:58 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أشادت اللجنة المنظمة لقرعة كأس العالم لكرة اليد بإختيار النجم العالمي خالد النبوي للمشاركة في حفل قرعة مونديال اليد الذي يقام اليوم السبت تحت سفح الاهرامات خاصة ان النبوي يحظي بشعبية كبيرة في العديد من الدول سواء العربية او الاجنبية بعد مشاركته في اكثر من فيلم شهير .

ووقع اختيار شركة تذكرتي المنظمة لحفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسةمنتصر النبراوي بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصري وعضوية حسين لبيب مدير البطولة ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد وبالتعاون مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على النجم العالمي  خالد النبوي لتقديم الحفل وتشاركه انجي المقدم.

وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشرة صباحا اليوم الثلاثاء الماضي ، فى أحد الفنادق الكبرى لإعلان تفاصيل قرعة المونديال المقرر لها السبت على سفح الأهرامات، بحضور دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد والكابتن حسين لبيب مدير البطولة والكابتن مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد والدكتور أحمد الشيخ.

ويخضع حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتى جاءت أخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من 500 إلى 184 من أجل الحفاظ على التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وفى ظل البحث عن أفضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين فى سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمى عمر خيرت موقع الحفل مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة على موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذى أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة 
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