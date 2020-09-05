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مرأة

ماسك طبيعي لتوحيد لون البشرة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
تلجأ اغلب الفتيات إلى شراء أدوات التجميل والكريمات باهظة الثمن للحصول على تفتيح البشرة؛ الذي يعانى منها اغلبهن من عدم توحيد لون البشرة.

لذا قدمت الدكتورة الصيدلانية ايه صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ وصفة من مطبخك تكلفك جنيه "نشا" لتحصلى على  تفتيح البشرة.

ماسك تفتيح البشرة:

1-معلقه نشا

2-معلقه أي نوع كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك اي نوع مثل جونسن او نيفيا او غيره 

تخلط جيدًا وتوضع ع البشره لمده نصف ساعه ثم تمسح البشره بقطنه مبلله بماء ورد تكرر يوميا لمده ٣ ايام .

وتستخدم كل شهر ٣ ايام  فى الاسبوع وهكذا. 
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