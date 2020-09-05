4 وسائل للاستفسار عن كيفية التصالح على مخالفات البناء

خصصت وزارتا التنمية المحلية والإسكان، 4 وسائل للتواصل مع المواطنين والرد على استفساراتهم، فيما يتعلق بمخالفات البناء والتصالح عليها.





وتضمنت الوسائل ..









-الاستفسار من خلال صفحة "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء" على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".





- الاستفسار عن طريق كُتيب "القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.. استفسارات وإجابات.





- الاستفسار عن نصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلهما بالموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.





وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه لا تهاون في حق الدولة، وأنه ستتم إزالة العقارات المخالفة، وسيتم تنفيذ القانون بعد انتهاء المدة القانونية المحددة في 30 سبتمبر.