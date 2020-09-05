AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

"التحالف" يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:40 ص
طائرة
طائرة
Advertisements
أ ش أ
أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي - حسبما نقلت قناة العربية الاخبارية اليوم الجمعة - أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحالف دعم الشرعية يدمر 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

التعاون الإسلامي تدين محاولات الحوثيين استهداف السعودية بطائرات مسيرة

التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط درون وصاروخين لميليشيا الحوثي على السعودية

التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة وصاروخ باليستي أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

التحالف يسقط طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

تحالف دعم الشرعية يعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

ترشيحاتنا

دوري الأمم الأوروبية.. مواعيد مباريات اليوم السبت 5 -9- 2020 والقنوات الناقلة

كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato.. تعرف على السعر والمواصفات في مصر

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تكسر حاجز الـ 63 مليون مشاهدة

الجرام بـ 850 جنيها.. أسعار الذهب اليوم

البحرية الليبية تحتجز 15 صيادا إيطاليا.. والإفراج عنهم مرهون بإطلاق سراح لاعبين ليبيين

تكتم متعمد.. سياسي لبناني: حقيقة مرفأ بيروت ستضيع في بحر التسويات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها

أزمة القفا تشعل السخرية بين الجماهير على شرف ستاموني.. فما قصته؟ | صور

أسعار جيب رينيجيد 2020 اليوم في مصر.. صور