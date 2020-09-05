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توك شو

مواردنا ذاتية.. مؤسسي مشروع كايرو تايم: نستهدف من لا يحبون القراءة.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:33 ص
مؤسسي مشروع كايرو
مؤسسي مشروع كايرو تايم
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اسراء صبري
قال عادل رضوان، مؤسس مشروع كايرو تايم، إن الفكرة كانت موجودة منذ عام 2013 ولكنها كانت مؤجلة، معقبا: في عام 2017 قررت أني أنفذ الفكرة.

وتابع خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، :"الفكرة معموله للناس اللي مبتحبش تقرأ بس عايزة تعرف..قررنا نبحث عن أهم الأخبار اللي الناس عايز تعرفها وحولناها إلى فيديوهات لا تزيد مدتها عن 5 دقائق.

وأكمل: الأدوات المستخدمه في الاسكتش كلها موارد ذاتية وامكانيات خاصة بالمشروع بدون داعمين، مشيرا إلى أن محتوى المشروع بعيد عن السياسة والدين والتنمية البشرية.

وأضافت أية شعيب، أحد مؤسسي المشروع، أن ربع فلامنك من أفضل الاسكتشات لديها، معقبه: لما بنلاقي رد فعل الناس على الاسكتشات بنبقى متحمسين جدا عشان نخلي الاسكتش الجاي مختلف.
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