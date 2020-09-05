تعرف على تصنيف المنتخبات المشاركة بمونديال اليد قبل قرعة اليوم

تتجه أنظار مليار ونصف المليار مشاهد من محبي كرة اليد في القارات الخمس صوب منطقة الأهرامات بالجيزة اليوم السبت وتحديدا في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة لمشاهدة فعاليات قرعة بطولة العالم للرجال لكرة اليد التي تستضيفها مصر في نسختها رقم "٢٧" وتقام خلال الفترة من ١٤ وحتي ٣١ من يناير المقبل بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ بطولة العالم لليد .





ويتقدم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للمونديال الحضور لحفل القرعة الليلة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و ١٧ وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة بالإضافة إلي الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس هشام نصر رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي ٢٩ دولة بالإضافة إلي مصر الدولة المضيف للبطولة علي أن يتحدد إسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الإنتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل .





يحيي حفل الليلة الموسيقار عمر خيرت الذي سيقدم عدد من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين ، بعدها تبدأ مراسم قرعة بطولة العالم بكلمة لرئيس الإتحاد الدولي بعدها يتم إختيار أحد الضيوف لسحب قرعة البطولة .





وسيتم وضع الدول الثمانية أصحاب المستوى الأولى علي رأس كل مجموعة من المجموعات الثمانية وهم الدنمارك بطلة العالم إسبانيا بطل أوروبا العام الحالي وكرواتيا وصيف أوروبا والنرويج وصيف بطل العالم وسلوفينيا والبرتغال وألمانيا والسويد و التي ستضاف لها ثلاثة منتخبات أخرى مع دول المستوي الأول تباعا مع سحب القرعة .





يعقب ذلك سحب أسماء الدول أصحاب المستوي الثالث وهم أيسلندا والبرازيل وأوروجواي والتشيك وفرنسا كوريا الجنوبية واليابان والبحرين ثم الرابع وهم أنجولا والرأس الأخضر والمغرب والكونغو الديموقراطية وبولندا وروسيا بالإضافة إلي الدولتين الصاعدتين من تصفيات الملحق لكل من أمريكا الشمالية والكاريبي الشهر المقبل .





وأخيرا منتخبات التصنيف الثاني التي يوجد من ضمنها مصر ومعها الأرجنتين والنمسا والمجر وتونس والجزائر وبيلاروسيا وقطر والتي وفقا للوائح الإتحاد الدولي تختار الدولة المضيفة حسب تصنيفها في نهاية القرعة وإختيار المجموعة التي ستلعب فيها ، ليكتمل عقد المجموعات الثمانية بواقع ٤ منتخبات في كل مجموعة .





وتقام مباريات المجموعات الثمانية في ٤ صالات الأولي الصالة الكبري باستاد القاهرة وتتسع ل ٢٢ ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها ل ٥٥٠٠ متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب ٤٥٠٠ متفرج .

تقام مباريات كل مجموعة من المجموعات الثمانية بنظام الدوري من دور واحد حيث يلعب كل منتخب ثلاثة مباريات يصعد من كل مجموعة ثلاثة منتخبات إلي الدور الثاني وعددهم ٢٤ منتخبا بعدها سيتم دمج المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين الأولي مع الثانية في مجموعة واحدة تضم ٦ منتخبات في المجموعة الأولي وكذلك الثالثة مع الرابعة في المجموعة الثانية وبنفس الطريقة المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعة الخامسة مع المنتخبات الثلاثة الأولي من السادسة في المجموعة الثالثة والطريقة نفسها في المجموعة الرابعة التي تضم المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين السابعة والثامنة في مجموعة أخيرة وهي المجموعة الرابعة ليصبح لدينا ٤ مجموعات كل مجموعة تضم ٦ منتخبات تقام مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد ولن تلعب الفرق التي صعدت من كل مجموعة ضد بعضها مرة أخري . فعلي سبيل المثال إذا صعدت مصر من المجموعة الثالثة إفتراضا مع منتخبات السويد وفرنسا ستنضم مع المنتخبات الأولي الثلاثة من المجموعة الرابعة وليكن فرضا كل من أسبانيا وسلوفينيا والجزائر لتكون مجموعة واحدة من ٦ منتخبات . ستتجنب مصر مواجهة السويد وفرنسا مرة أخري في الدور الثاني وستلعب فقط ٣ مباريات أمام الدول الصاعدة من المجموعة الرابعة .





ويصعد منتخبان فقط من المجموعات الأربعة التي تتضمن ٢٤ منتخبا إلي دور ال ٨ الذي تقام مبارياته بخروج المغلوب ثم الدور قبل النهائي وأخيرا المباراة النهائية .





وتعد بطولة العالم في نسختها رقم "٢٧ " التي تنظمها مصر منفردة هي الأقوى بعد قرار الإتحاد الدولي لكرة اليد بزيادة عدد الدول المشاركة في النسخة الحالية من ٢٤ دولة إلي ٣٢ دولة منهم ١٧ دولة من أوروبا القارة الأقوي في عالم اللعبة حيث لم تخرج الكأس الذهبية من القارة العجوز منذ إنطلاق البطولة خلال العقود الستة الماضي .





وقرر الإتحاد الدولي إسناد بطولات العالم للرجال إلي دولتين أو ثلاثة مثل نسخة العام الماضي التي أقيمت بألمانيا والدانمارك وحصلت مصر فيها علي المركز الثامن بين أفضل منتخبات في العالم لكن هذه النسخة تنظمها مصر منفردة وهي مسؤلية كبيرة تقع علي عاتق الرياضة المصرية لما له من شرف كبير لن تحصل عليه دولة أخري في العالم خلال النسخ المقبلة .