هناك مفقودات أخرى.. ثروت سويلم: كأس 2010 مرجعش منذ اقتحام الاولتراس..فيديو

كشف النائب ثروت سويلم، المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، تفاصيل سرقة كأس الأمم الأفريقية.





وقال سويلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، إنه لا يتحدث في الإعلام منذ أن ترك اتحاد الكرة، وإنه فوجئ أن هناك كأس أمم أفريقيا غير موجود.





وأشار إلى أن الألتراس اقتحموا الاتحاد وأشعلوا النيران فيه، وتم عمل المحاضر في وجوده، وتمت سرقة كؤوس 2006 و2008، ولا أعلم كأس 2010 موجود أم لا، وتم استرجاع الكأسين اللذين تمت سرقتهما، وهي أمور مثبتة بمحاضر رسمية.





وأوضح:"اللي بيثار حول سرقة كؤوس أو كأس من اتحاد الكرة هو أمر يسىء لاتحاد الكرة لأن المكان ده فيه موظفين ومسئولين منذ أكثر من 20 عاما، وإن كان هناك مساءلة رسمية يجب أن تتم مع جميع المسئولين الحاليين والسابقين".





وأكد المدير التنفيذي السابق لإتحاد الكرة:"كل الكؤوس كانت موجودة يوم ما كنت ماشي من الاتحاد، فيما عدا كأس 2010، الكأس من الأساس ماجاش من يوم ما اتسرق عام 2013، ومش بس الكأس اللى اتسرق ده في مقتنيات تانية اتسرقت".