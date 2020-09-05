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رياضة

الرفاعي: مشروع انفانتينو يفتح أبواب الأهلي والزمالك للكرة النسائية.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أكدت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن مشروع السويسري چياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، سيفتح أبواب الأهلي والزمالك أمام نشاط الكرة النسائية.

انفانتينو اقترح تنظيم بطولة إفريقية كبرى للأندية بعوائد مالية ضخمة شريطة تنفيذ برامج لدعم الكرة النسائية في الأندية المشاركة بالبطولة وذلك على هامش مشاركة رئيس الفيفا في كونجرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والذي استضافته دولة المغرب قبل أشهر قليلة.

وقالت دينا الرفاعي في حوار لبرنامج التاسعة مساء على التليفزيون المصري، إن العوائد الضخمة المنتظرة من البطولة الجديدة في مشروع انفانتينو لإفريقيا ستدفع الأهلي والزمالك لتأسيس فرق كرة قدم نسائية.

وعن دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية، أكدت الرفاعي أن الأندية المصرية فرصتها ضعيفة في المشاركة بالنسخة الأولى من البطولة الجديدة بسبب عدم وجود مصر في التصنيف من الأساس.

يذكر أن الكاف أعلن استراتيجية جديدة لكرة القدم النسائية في إفريقيا لمدة ٤ سنوات تحت شعار «حان الوقت» لتطوير ونشر اللعبة داخل القارة السمراء.
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