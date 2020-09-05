AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبو جريشة يهنئ حمص بإنضمامه للجهاز الفني للإسماعيلي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:32 ص
محمد حمص
محمد حمص
Advertisements
نانسي القاضي
حرص محمد محسن أبوجريشة، مدرب الإسماعيلي السابق، على تهنئة محمد حمص نجم الإسماعيلي السابق، بتعيينه مدربًا خلفًا له بالجهاز الفني الجديد في الدراويش.

ونشر "أبو جريشة"  عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صورة تجمعه بمحمد حمص قائلًا: الف مبروك يا حبييي رجوعك بيتك ومكانك وبالتوفيق ليك انت قدها وان شاء الله الاسماعيلي يرجع علي ايدك باخلاصك وحبك للنادي الفترة صعبة وانت مكسب لاي مكان ربنا يعينك وانت قدها.

يذكرأن تقدم الجهاز الفني المعاون كلًا من أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريش بإستقالتهم رسميًا من تدريب الدراويش عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام فريق مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ال٢٤ من مسابقة الدوري العام.

وإعلان الاسماعيلي التعاقد مع مدير فني اجنبي ومدرب احمال اجنبي والكابتن احمد العجوز مدرب عام قائم بأعمال مدير الكرة والكابتن محمد حمص مدرب علي ان يقوما بقياده الفريق خلال الفتره المقبله لحين وصول المدرب الاجنبي ومدرب الاحمال ويناشد المجلس جماهير النادي العظيمه الذي دأبت علي مؤازرة ناديها بالوقوف بجانب الفريق خلال الفتره المقبله لعوده الروح مره اخري وتحسن النتائج .
أبو جريشة يهنئ حمص بإنضمامه للجهاز الفني للإسماعيلي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محسن أبوجريشة عن رحيل باهر المحمدي للأهلي: مجرد كلام

بعد إقالة جوميز .. الإسماعيلي يخوض مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة طنطا

حقيقة تفاوض الإسماعيلي مع حسام حسن لقيادة الدراويش عقب رحيل جوميز

الإسماعيلي يقبل استقالة السلحدار وأبوجريشة.. ويستعين بالعجوز وحمص

ترشيحاتنا

وفاة طفل بـ حمام سباحة نادي الزمالك والشرطة تحقق

آخر صورة.. غرق عريس بعد خطوبته بـ 5 دقائق

جلسة تصوير مرعبة.. عروسان يخاطران بحياتهما على حافة جرف شاهق من أجل صور الزفاف

جملة واحدة غيرت حياة إبراهيم "طالب الفريسكا".. تعرف عليها

أشبه بالسجن.. شقة تحت الأرض وبدون نوافذ للإيجار مقابل سعر خيالي 40 ألف جنيه

علاج انخفاض ضغط الدم .. معلومات تريحك من هذا الشبح نهائيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مظاهرات بلا شرطة.. كورونا يضرب صفوف الضباط في بريطانيا | صور

آخر صورة.. غرق عريس بعد خطوبته بـ 5 دقائق

جلسة تصوير مرعبة.. عروسان يخاطران بحياتهما على حافة جرف شاهق من أجل صور الزفاف