اتحاد الكرة: مقتنيات أخرى مفقودة بجانب كأسي 2010 و 1998.. فيديو

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لإتحاد الكرة، إنه فى أحداث اقتحام الاتحاد في عام 2013 تمت سرقة عدد من الكؤوس، لافتا إلى أن عدم وجود كأس افريقيا هو أمر مفاجي.





ولفت إلى أنه يتم الآن عملية تطوير اتحاد الكرة، وخلال البحث في المخازن عن المقتنيات المتواجدة من أجل وضعها في الواجهة بعد التطوير فتم التأكد من فقدان الكثير من الأشياء.





وتابع العطار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"كأس أفريقيا 2010 و1998 والكؤوس العربية التي حصل عليها منتخب مصر غير موجودة، بالإضافة إلى الدروع الأخرى التي تم الحصول عليها ليست موجودة، والداخلية استطاعت تسترد بعض الأشياء المفقودة وجار حصر ما تبقى من الأشياء ويتم عمل عملية جرد".





ونوه إلى أن هناك مجموعة مقتنيات تمت سرقتها وليس كأس 2010 و1998، وبعد الكؤوس والدروع العربية، ويتم تكثيف الجهود مع وزارة الداخلية من أجل إعادة تلك الكؤوس مرة أخرى، لأنها تراث لا بد من استرجاعه بأى طريقة فى أقرب وقت".