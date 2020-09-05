وليد سليمان: شرف لي الاعتزال داخل النادي الأهلي.. وسنفعل كل شئ للتتويج ببطولة أفريقيا

كشف وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سبب رفضه العروض المقدمة إليه للبقاء في صفوف ناديه، وذلك بعد تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء منذ فترة.



وقال وليد سليمان عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب الفوز على وادي دجلة "كنت أحارب للانتقال إلى الأهلي، وأمنية حياتي الاعتزال في صفوف النادي العريق، سأكون فخورا بالقول إنني اعتزلت في صفوف الأهلي".





وأكمل "النادي الأهلي كبير وأي شخص يتمنى السير من أمام سور النادي، سأفعل كل شيء للتتويج بدوري أبطال إفريقيا".



