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رياضة

وليد سليمان: شرف لي الاعتزال داخل النادي الأهلي.. وسنفعل كل شئ للتتويج ببطولة أفريقيا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:06 ص
وليد سليمان
وليد سليمان
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محمد رشاد
كشف وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سبب رفضه العروض المقدمة إليه للبقاء في صفوف ناديه، وذلك بعد تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء منذ فترة.

وقال وليد سليمان عبر قناة "أون تايم سبورتس"  عقب الفوز على وادي دجلة "كنت أحارب للانتقال إلى الأهلي، وأمنية حياتي الاعتزال في صفوف النادي العريق، سأكون فخورا بالقول إنني اعتزلت في صفوف الأهلي".

وأكمل "النادي الأهلي كبير وأي شخص يتمنى السير من أمام سور النادي، سأفعل كل شيء للتتويج بدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف اللاعب الملقب بالحاوي "كل شيء يسير جيدا وهناك استقرار فنحن نتصدر الدوري بفارق كبير عن منافسينا ونعمل على قلب رجل واحد".

وتابع "نتحدث سويا إنه أمامنا 7 مباريات لنتوج ببطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا واللقب الإفريقي يؤهلنا للعب السوبر القاري ومن ثم كأس العالم للأندية".

وعن أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" وخلافه مع محمد الشناوي قال وليد سليمان: "كل فريق تحدث بداخله تلك المشاكل والأمر انتهى سريعا ونركز في هدفنا وهو التتويج بدوري أبطال إفريقيا".

وفاز الأهلي على وادي دجلة امس الجمعة في استاد القاهرة بهدفين دون رد في الجولة 24 من الدوري.
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