شوقي غريب: كأس إفريقيا سُلم لاتحاد الكرة بعد مقابلة الرئيس بيوم واحد فقط

قال شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي، إنه تم تسليم كأس الأمم الافريقية لـ إتحاد الكرة بعد مقابلة الرئيس بيوم واحد فقط، لافتا إلى أن كأس 2006 و 2008 يشبهان كأس 2010.





وتتابع غريب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر،:""مفيش حاجة اسمها الكأس ميرجعش، والكأس ده معمول في شركة في مصر، أنا معرفش هل بيتكتب على الكأس السنة اللي تم تسليم الكأس فيها ولا لأ، لكن معتدقش أن ده بيحصل".





وأردف:" اللى معاه كأس 2010 يجيبه ونعمله كأس جديد مكانه لأن ده تراث رياضي في الكرة المصرية، وهو حاجة مش هتتكرر تاني".