AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شوقي غريب: كأس إفريقيا سُلم لاتحاد الكرة بعد مقابلة الرئيس بيوم واحد فقط

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
Advertisements
حمزة شعيب
قال شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي، إنه تم تسليم كأس الأمم الافريقية لـ إتحاد الكرة بعد مقابلة  الرئيس بيوم واحد فقط، لافتا إلى أن كأس 2006 و 2008 يشبهان كأس 2010.

وتتابع غريب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج  "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر،:""مفيش حاجة اسمها الكأس ميرجعش، والكأس ده معمول في شركة في مصر، أنا معرفش هل بيتكتب على الكأس السنة اللي تم تسليم الكأس فيها ولا لأ، لكن معتدقش أن ده بيحصل".

وأردف:" اللى معاه كأس 2010 يجيبه ونعمله كأس جديد مكانه لأن ده تراث رياضي في الكرة المصرية، وهو حاجة مش هتتكرر تاني".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوقي غريب: قرار الكاف يخدم الكرة الإفريقية.. ونواجه البرازيل والأرجنتين استعدادا لطوكيو.. فيديو

الكابتن شوقي غريب ينعي الفنانة رجاء الجداوي.. فيديو

الليلة.. يسرا وآسر ياسين في ضيافة عمرو أديب

واقعة قديمة| مجدي عبد الغني يكشف كواليس سرقة كأس إفريقيا من الجبلاية

اختفاء كأس الأمم الأفريقية.. دوّر عليه في البيت "يمكن تلاقيه عندك"

مع أحمد حسن.. لأ مع شوقي غريب| حكاية اختفاء كئوس أمم افريقيا من اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

وفاة طفل بـ حمام سباحة نادي الزمالك والشرطة تحقق

حكاية الكلب «فلاش».. تحول إلى بطل على السوشيال وبث الأمل في نفوس اللبنانيين.. صور

سيد عبد الحفيظ: إزاي الزمالك أحسن والفرق بينا 20 نقطة

علاج بالحضن.. زوجة الطبيب المتهم بالتحرش: جوزي مظلوم.. وكل ذنبه إنه ناجح

احمد شوبير: تم الاتفاق بين بيراميدز وهيدرسفيلد لإعلان التعاقد الرسمي مع رمضان صبحي

لفتة طيبة من محمود الخطيب مع أسرة عماد اليماني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مظاهرات بلا شرطة.. كورونا يضرب صفوف الضباط في بريطانيا | صور

آخر صورة.. غرق عريس بعد خطوبته بـ 5 دقائق

جلسة تصوير مرعبة.. عروسان يخاطران بحياتهما على حافة جرف شاهق من أجل صور الزفاف