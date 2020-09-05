بسبب فياضانات النيل.. السودان يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم السبت، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر لدرء آثار السيول والفيضانات.





وقال المجلس في بيان له نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا" إنه تقرر تشكيل لجنة عليا لمعالجة آثار الفيضانات والسيول.





وارتفع منسوب مياه نهر النيل في السودان ووصل إلى مستويات قياسية، حيث دخلت الفيضانات إلى المنازل وهدمت نحو 60 ألف منزل، كما تسببت في مقتل العشرات. ووصل ارتفاع مستوى النيل الأزرق إلى أكثر من 17 مترا محطما بذلك كل الأرقام القياسية.





ومساء الجمعة، وصلت إلى الخرطوم شحنة من الدعم الإنساني لمتضرري السيول والفيضانات، مُقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.





وتشمل الشحنة على نحو 100 طن من مواد الإيواء والخيام والأغطية، فيما تكفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بشحنها جوا إلى السودان، بعد أن أعدتها المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة.





وحسب آخر تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني بالسودان، ارتفع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 94 وفاة، و 46 مصابا، فيما أنهار 20 ألفا و 975 منزلا بشكل كلي، و 37 ألفا و 516 منزلا بشكل جزئي.



