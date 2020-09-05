AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب فياضانات النيل.. السودان يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:44 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم السبت، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر لدرء آثار السيول والفيضانات.

وقال المجلس في بيان له نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا" إنه تقرر تشكيل لجنة عليا لمعالجة آثار الفيضانات والسيول.

وارتفع منسوب مياه نهر النيل في السودان ووصل إلى مستويات قياسية، حيث دخلت الفيضانات إلى المنازل وهدمت نحو 60 ألف منزل، كما تسببت في مقتل العشرات. ووصل ارتفاع مستوى النيل الأزرق إلى أكثر من 17 مترا محطما بذلك كل الأرقام القياسية.

ومساء الجمعة، وصلت إلى الخرطوم شحنة من الدعم الإنساني لمتضرري السيول والفيضانات، مُقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وتشمل الشحنة على نحو 100 طن من مواد الإيواء والخيام والأغطية، فيما تكفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بشحنها جوا إلى السودان، بعد أن أعدتها المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة.

وحسب آخر تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني بالسودان، ارتفع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 94 وفاة، و 46 مصابا، فيما أنهار 20 ألفا و 975 منزلا بشكل كلي، و 37 ألفا و 516 منزلا بشكل جزئي. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشحنة الثالثة.. مصر تواصل إرسال المساعدات العاجلة لمتضررى السيول بالسودان

انهيار 28 منزلا في السودان بسبب الفيضانات

حمدوك: فيضانات السودان تسببت في خسائر مفجعة في الأرواح والممتلكات.. فيديو

انهيار 2300 منزل بسبب الفيضانات في السودان | شاهد

ترشيحاتنا

لفتة طيبة من محمود الخطيب مع أسرة عماد اليماني

حكم المسح على الشراب المقطوع.. الأزهر يجيب.. فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الطماطم؟

فنكوش اختفاء كئوس مصر.. جمال علام يفجر قنبلة | شاهد

علامة غريبة في البول تشير للإصابة بـ السكر من النوع 2 .. اكتشفها

وزير التعليم يكشف تفاصيل عملية تسريب امتحان الـ SAT.. ويؤكد رفع دعاوى قضائية أمريكية ضد المتورطين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر صورة.. غرق عريس بعد خطوبته بـ 5 دقائق

جلسة تصوير مرعبة.. عروسان يخاطران بحياتهما على حافة جرف شاهق من أجل صور الزفاف

أضخم سمكة قرش في التاريخ.. الحجم الحقيقي للميجالودون | صور