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رياضة

حمزة الجمل: تجدد إصابة باهر المحمدي.. ومحدش فاوضني لتدريب الإسماعيلي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
باهر المحمدي
باهر المحمدي
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محمد رشاد
كشف حمزة الجمل، نجم النادي الإسماعيلي سابقا، حقيقة تلقيه مفاوضات في الوقت الجاري من أجل تولي منصب المدير الفني لنادي الدراويش.

وقال حمزة الجمل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "على إدارة الإسماعيلي أن تغير من نفسها من أجل مصلحة الفريق، مضيفا أنه لم يتواصل معي أحد بشأن تولي مسئولية المدير الفني للإسماعيلي".

وتابع:"شعرت بالسعادة والفخر بعد ترشيح اسمي لقيادة الفريق، ومسيرتي التدريبية شهدت العديد من النجاحات داخل مصر وخارجها".

وأتم:"الإسماعيلي مدبوح في الوقت الجاري لذلك لا أريد التحدث عن السلبيات في الوقت الجاري حتى يستفيق".

وفي سياق آخر،  شدد الجمل: "علمت بتجدد إصابة باهر المحمدي وهو تم ظلمه فنيا لأنه يلعب أساسي بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة".
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