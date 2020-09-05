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رياضة

المجلس مدبوح.. حمزة الجمل: هدفنا عودة النادي الإسماعيلي وليس إسقاطه

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:15 ص
الاسماعيلي
الاسماعيلي
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محمد رشاد
تحدث حمزة الجمل،  نجم النادي الإسماعيلي سابقا، عن بيان نادي الدراويش، عن أزمة نادي الإسماعيلي وتدهور النتائج لفريق الكرة الأول بقلعة الدراويش.

وقال حمزة الجمل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "مجلس نادي الإسماعيلي مدبوح وقام باتخاذ قرارات خاطئة كثيرة ويجب على الفاشلين أن يرحلوا ومنح الفرصة للذين يستحقون".

وتابع:" لا نهدف لإسقاط النادي ولكن لماذا يتم التعاقد مع مدرب أجنبي ويجب التعاقد مع مدرب وطني اسمعلاوي".

وأوضح:"إدارة الإسماعيلي استغنت عن مجموعة كبيرة من اللاعبين المهمين دفعة واحدة".
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