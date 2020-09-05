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رياضة

خالد النبوي: محمد صلاح تفوق على محمود الخطيب وحسن شحاتة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:15 ص
خالد النبوي و محمد
خالد النبوي و محمد صلاح
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محمد رشاد
أبدى الفنان خالد النبوى، سعادته الكبيرة بالمشاركة فى مراسم سحب قرعة كأس العالم لكرة اليد، التى ستقام مساء السبت، تحت سفح الأهرامات.

وقال النبوي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "الحدث العالمي هدفه توصيل رسالة بأن مصر ما زالت قادرة على العطاء، وتمد العالم بثقافات وحضارات جديدة".

وأشار الفنان المصري: "أنا أهلاوي جدا، ولا توجد أي مشاكل مع جمهور الزمالك ، محمد صلاح أكبر من مجرد لاعب كرة قدم، لأن ربنا اختاره ليكون رمزا كبيرا".

وأضاف: "صلاح حقق ما لم يحققه أساطير كرة القدم فى مصر مثل الخطيب وحسن شحاتة ومحمد بركات وحازم إمام وغيرهم".

وأتم: "أتمنى نهاية المشاكل بين الأندية والسعي للتقدم كرويا، وأطالب البرامج بعدم استضافة أي شخص هدفه المشاكل والخناقات".
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