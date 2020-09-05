أهالي قرية منسافيس بالمنيا يستغيثون من غرق مدرسة بمياه الصرف الصحي

أرسل القارئ محمود صلاح شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من غرق مدرسة ابتدائي في مياه الصرف الصحي.





وقال صلاح في شكواه نحن أهالى قرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص بالمنيا نعاني من غرق المدرسة الابتدائية بمياه الصرف الصحي.





وأوضح في شكواه ان القرية لا يوجد بها صرف صحي مما أدى إلى غرق مدرسة طلعت حرب الابتدائية وبعض المنازل بمياه الصرف الصحي.





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وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة قبل بدء العام الدراسي الجديد وللتواصل مع مقدم الشكواه الاتصال علي رقم 01156492110.





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