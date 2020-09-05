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بين الناس

أهالي قرية منسافيس بالمنيا يستغيثون من غرق مدرسة بمياه الصرف الصحي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
شكاوي صدي البلد
شكاوي صدي البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ محمود صلاح شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من غرق مدرسة ابتدائي في مياه الصرف الصحي.

وقال صلاح في شكواه نحن أهالى قرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص بالمنيا نعاني من غرق المدرسة الابتدائية بمياه الصرف الصحي.

وأوضح في شكواه ان القرية لا يوجد بها صرف صحي مما أدى إلى غرق مدرسة طلعت حرب الابتدائية وبعض المنازل بمياه الصرف الصحي.

اقر ايضا :
وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة قبل بدء العام الدراسي الجديد وللتواصل مع مقدم الشكواه الاتصال علي رقم 01156492110. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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