AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة: فقدنا عدة كؤوس بينها نسختي أمم إفريقيا 98 و2010

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:47 ص
أمم إفريقيا 98
أمم إفريقيا 98
Advertisements
محمد رشاد
تحدث وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، عن أزمة اختفاء بعض الكؤوس والمقتنيات الخاصة بالجبلاية بعد أحداث حريق المبنى في عام 2013.

وقال وليد العطار في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر: "نكثف من الجهود مع وزارة الداخلية لكي نسترجع الأشياء المفقودة ، نسأل الناس القدماء المتواجدين في اتحاد الكرة إذا كان أحد وضعه في مكان ما، لأن هذا تراث يجب استرجاعه بأي طريقة".

وأكمل: "لم ندخل اسم أحمد حسن في واقعة اختفاء كأس أمم إفريقيا 2010، ولكن نقوم بجرد المخازن".

وواصل: "منذ أحداث مارس 2013 مجموعة من المقتنيات والتراث الكروي أختفت، والأن في فترة اللجنة الخماسية هناك تطوير يحدث على مستوى الهيكلة الإدارية والتطوير لمبنى اتحاد الكرة".

وأضاف: "نجهز لعمل متحف صغير في اتحاد الكرة ونضع فيه مقتنيات اتحاد الكرة والتراث الكروي، وبدأنا في البحث بالمخازن عن المتواجد من بعد أحداث 2013، ولكن يوجد نسختي 2006،2008".

واستطرد: "اكتشفنا أن هناك أشياء غير متواجدة كثيرة، وجاري البحث والمراجعة ما تم فقده كسرقة في ظل هذه الأحداث وترميم التالف،وكأسي 2010 و1998 غير متواجدين، والكؤوس العربية ومجموعة هدايا ودروع غير متواجدة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جرد باتحاد الكرة للتحقيق فى سرقة كؤوس أفريقيا

اتهامات وتحقيق وجرد .. تفاصيل ١٢٠ ساعة فى أزمة سرقة كؤوس أمم أفريقيا

صدى البلد ينشر صور ٣ كؤوس لـ أمم أفريقيا فى مقر اتحاد الكرة

فى ضياع كؤوس أمم أفريقيا.. خضوع مدير المالية وموظف المخازن للتحقيق باتحاد الكرة

قانونية الجبلاية تستدعى على كامل للتحقيق فى ضياع كؤوس أمم أفريقيا

عضو الجبلاية السابق يفتح النار: لو ضاع كرسي الإتحاد.. اللجنة الخماسية ستتهم أبو ريدة وعلام

ترشيحاتنا

لفتة طيبة من محمود الخطيب مع أسرة عماد اليماني

غدا.. بدء الحجز الإلكتروني لـ 2271 شقة في سكن مصر ودار مصر وجنة.. تفاصيل

آخر صورة.. غرق عريس بعد خطوبته بـ 5 دقائق

ياسر عبد الرؤوف: هدف دجلة الملغي في الأهلي صحيح 100%

أخبار التوك شو.. تفاصيل دعم تركي آل الشيخ لبائع الفريسكا.. خبر سار للمصريين كل جمعة.. فنكوش اختفاء الكئوس الافريقية

أضخم سمكة قرش في التاريخ.. الحجم الحقيقي للميجالودون | صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرجت عن السيطرة.. شاهد سيارة مسرعة تدهس صفا كاملا من السيارات في حادث مروع

أبرحه ضربًا.. شاهد عسكري أبيض يجلس على صدر رجل أسود مريض عقليًا| فيديو

مظاهرات بلا شرطة.. كورونا يضرب صفوف الضباط في بريطانيا | صور