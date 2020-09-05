اتحاد الكرة: فقدنا عدة كؤوس بينها نسختي أمم إفريقيا 98 و2010

تحدث وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، عن أزمة اختفاء بعض الكؤوس والمقتنيات الخاصة بالجبلاية بعد أحداث حريق المبنى في عام 2013.





وقال وليد العطار في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر: "نكثف من الجهود مع وزارة الداخلية لكي نسترجع الأشياء المفقودة ، نسأل الناس القدماء المتواجدين في اتحاد الكرة إذا كان أحد وضعه في مكان ما، لأن هذا تراث يجب استرجاعه بأي طريقة".





وأكمل: "لم ندخل اسم أحمد حسن في واقعة اختفاء كأس أمم إفريقيا 2010، ولكن نقوم بجرد المخازن".





وواصل: "منذ أحداث مارس 2013 مجموعة من المقتنيات والتراث الكروي أختفت، والأن في فترة اللجنة الخماسية هناك تطوير يحدث على مستوى الهيكلة الإدارية والتطوير لمبنى اتحاد الكرة".





وأضاف: "نجهز لعمل متحف صغير في اتحاد الكرة ونضع فيه مقتنيات اتحاد الكرة والتراث الكروي، وبدأنا في البحث بالمخازن عن المتواجد من بعد أحداث 2013، ولكن يوجد نسختي 2006،2008".





واستطرد: "اكتشفنا أن هناك أشياء غير متواجدة كثيرة، وجاري البحث والمراجعة ما تم فقده كسرقة في ظل هذه الأحداث وترميم التالف،وكأسي 2010 و1998 غير متواجدين، والكؤوس العربية ومجموعة هدايا ودروع غير متواجدة".