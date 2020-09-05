ثروت سويلم: استعدت بمجهودي كأسي أمم إفريقيا 2006 و 2008

علق ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة السابق، على أزمة اختفاء كأس بطولة أمم أفريقيا 2010 من مبنى الجبلاية.





وقال ثروت سويلم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورتس: "تفاجئت أن كل الناس في الإعلام تتحدث عن موضوع كأس لقب أمم إفريقيا 2010".





وتابع: "حدث حريق من قبل في اتحاد الكرة يوم 9 مارس 2013 وحدث اختراق له ونهب وسرقة لبعض الأشياء".









وأردف: "ومن ضمن هذه الأشياء بعض الكؤوس وتم عمل محاضر رسمية وحققت النيابة فيها وتم جرد كل شىء تم سرقته من الاتحاد ومنهم الكؤوس".





وأوضح: "بجهد شخصي تم استعادة كأسي بطولتي أمم إفريقيا 2006 و 2008 وتم وضعهم في بهو اتحاد الكرة، والكأس الثالث لبطولة 1986، هذه الكؤوس وجدنها خلال فترة مجلس جمال علام وهاني أبو ريدة".





واختتم: "لا أعرف قصة كأس 2010، أثبتنا كل شىء في محاضر، والبعض يعتقد أن الكأس من الذهب الخاص ولكنه نموذج من الكأس الأصلي".





يذكر، أن منتخب مصر توج بلقب كأس أمم إفريقيا لثلاث نسخ متتالية 2006- 2008 - 2010، ليحتفظ بالكأس مدي الحياة.