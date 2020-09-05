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رياضة

الحمد لله ألف مرة.. محمود كهربا يشارك جمهوره بصورة من الجيم

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:17 ص
محمود كهربا
محمود كهربا
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ميرنا محمود
نشر محمود كهربا  صورة جديدة عبر حسابه  الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام 

 وظهر كهربا بصور له من احدي صالات الجيم  وعلق  قائلا: الحمد لله الف مرة علي يوم ياتي ونحن بكامل عافيتنا.

وكشفت مصادر خاصة التفاصيل الكاملة لأزمة محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مع محمود عبدالمنعم كهربا صانع ألعاب الفريق التي جرت قبل مران الفريق اليوم.

وقالت المصادر أن محمود كهربا ظهر بصورة غريبة قبل المران اليوم أشبه بالنفخة كما وصفه أحد اللاعبين حيث كان دائم الهزار والمداعبات ولكن محمد الشناوي طالبه بالهدوء وعدم الخروج عن النص في الهزار مع أحد اللاعبين فرد كهربا بصورة سيئة فتطور الأمر بين الثنائي ما أدى إلى محاولة اللاعب التعدي علي الحارس بالأيدي ولكن تحلي الشناوي بالهدوء التام.

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ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ولكن وصل إلى المران الذي جاء مشحون الأجواء وسط ترقب من جميع اللاعبين لما سيحدث مع كهربا خاصة أن هناك حالة استياء من اللاعب في ظل تجاوزه المستمر طوال الفترة الماضية .

وعقب المران قرر سيد عبدالحفيظ استدعاء كهربا لمعرفة أسباب ما حدث ولكن اللاعب رد بأسلوب مبالغ فيه وتجاوز غير مقبول تجاه منصب مدير الكرة لدرجة أنه قال نصًا:" أنا ضحيت عشان أجي واتحملت كتير أوي وفي الآخر بتعملوا معايا كده"، وغادر المكان بعد أن وجه بعض الكلمات لمدير الكرة.
الحمد لله ألف مرة.. محمود كهربا يشارك جمهوره بصورة من الجيم
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