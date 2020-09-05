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منوعات

أبرحه ضربًا.. شاهد عسكري أبيض يجلس على صدر رجل أسود مريض عقليًا| فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:25 ص
عسكري أبيض ورجل أسود
عسكري أبيض ورجل أسود
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عزة عاطف
بعدما قامت الدنيا ولم تقعد غضبًا لمقتل فلويد تحولت جميع مظاهر العنف ضد السود إلى جرائم عنصرية، حيث ظهر عسكري أمريكي في مقطع فيديو صادم جالسًا على صدر رجل أسود قبل أن يوجه إليه عدة لكمات قوية، مما أثار موجة واسعة من الغضب.

بدا الرجل الأسود وكأنه يعاني من مرض عقلي ما، فيما لم يرحمه العسكري الأبيض ولكمه بشدة في وجهه عدة مرات قبل أن يبطحه أرضًا ويجلس على صدره.
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وقعت الحادثة في غرب نيويورك وفقًا للدايلي ميل، فقد كان الرجل الأسود يصرخ بشدة طالبًا المساعدة وأن يخلصه أحد ما من العسكري.

صرخ الناس في العسكري طالبين منه أن يتركه وشأنه، لكنه أخبرهم: "إنه يصرخ على الناس في الشارع، ثم يأتي ويبصق على سيارتي.. ثم استدار نحوي لمواجهتي، بالطبع لن أتركه يضربني أولًا يا رجل".

كان الرجل يحاول تحرير نفسه أسفل العسكري ويصرخ، فيما حاول المارة فض الشجار حيث سأل أحدهم الجندي بغضب عما إذا كان "متعصبًا للعرق الأبيض أو شيء من هذا القبيل"، لكنه أوضح أن الرجل حاول مهاجمته.
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