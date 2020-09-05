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فن

ملكة الجاذبية.. أسماء أبو اليزيد تشارك جمهوها صورة جديدة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
اسماء ابواليزيد
اسماء ابواليزيد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أسماء أبو اليزيد بأطلالة جذابة بالاسود وجاءت التعليقات كالآتي:

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ملكة الجاذبية

يذكر أنه عرض مؤخرا لـ أسماء أبو اليزيد مسلسل "الآنسة فرح" على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.


ويشارك في بطولة المسلسل كلا من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج
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A post shared by Asma Abo Elyazeid (@asma.abulyazeid) on

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