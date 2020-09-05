أخبار السوشيال ميديا.. عمر كمال يكسب التحدي ويقيم حفلته بتونس.. أحمد سعد يغازل خطيبته.. أحمد حلمي بيتسلى على التيك توك

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها كالآتي:
شارك الفنان علي ربيع جمهوره صورة جديدة من كواليس "صباحية مباركة" عبر خاصية الاستوري من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تويتة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
مازح أحمد حلمى جمهوره بفيديو جديد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تيك توك.
غازل الفنان أحمد سعد خطيبته برسالة رومانسية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
نشر الإعلامي سيف زاهر تويتة جديدة نقلا عن مجدي طلبة عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
نشر الإعلامي أحمد شوبير تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".