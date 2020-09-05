مشايخ رفح يطالبون بسرعة صرف تعويضات الزراعة



وقد طالب المشايخ بسرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات للمتضررين داخل المنطقة العازلة، وكذلك صرف وقد طالب المشايخ بسرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات للمتضررين داخل المنطقة العازلة، وكذلك صرف تعويضات الزراعة بالمنطقة العازلة.



كما طالب المشايخ، بنقل اللجان الانتخابية لأهالي رفح المقيمين بالعريش إلى مدينة العريش في انتخابات مجلس النواب القادم للتيسير على المواطنين.



وطالب مشايخ رفح بضرورة مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي، لإعادة صرف معاش تكافل وكرامة إلى المواطنين التي تم وقف المعاش عنهم بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها أهالي رفح.



وناشد مشايح رفح، بوقف إزالات التعدي على الأراضى الزراعية ومخالفة البناء الخاصة بأهالي رفح المقيمين بمحافظات الاسماعلية والشرقية، مراعاة لظروفهم الاستثنائية.



وفى نهاية الاجتماع، طالب اللواء مصطفى رئيس المدينة المشايخ بضرورة التواصل مع المواطنين ونقل مطالبهم وعرضها من خلال اجتماع شهري معه، وأكد أنه سيتم إعداد مذكرة بجميع المطالب وعرضها على اللواء الدكتور محمد شوشه المحافظ.



وطالب رئيس المدينة، المشايخ بضرورة التعاون معه من أجل خدمة أهالي رفح وعدم الاستماع للإشاعات والأخبار الكاذبة التي تنشر على صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن موقع مجلس المدينة على فيس بوك هو الصفحة الرسمية الوحيدة المختصة بنشر أخبار مركز رفح.



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وفى نهاية الاجتماع، طالب اللواء مصطفى رئيس المدينة المشايخ بضرورة التواصل مع المواطنين ونقل مطالبهم وعرضها من خلال اجتماع شهري معه، وأكد أنه سيتم إعداد مذكرة بجميع المطالب وعرضها على اللواء الدكتور محمد شوشه المحافظ.وطالب رئيس المدينة، المشايخ بضرورة التعاون معه من أجل خدمة أهالي رفح وعدم الاستماع للإشاعات والأخبار الكاذبة التي تنشر على صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن موقع مجلس المدينة على فيس بوك هو الصفحة الرسمية الوحيدة المختصة بنشر أخبار مركز رفح.اقرأ أيضا: