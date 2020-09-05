فرص واعدة للاستثمار في صعيد مصر والإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر b2.. أبرز اهتمامات الصحف المحلية

ركزت صحف القاهرة الصادرة صباح السبت على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي، منها الاستثمار في صعيد مصر، وقدرة الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية ناجحة ساعدتها على الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر كما هو عند مستوى (b2) مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري.



فمن جانبها، قالت صحيفة (الأهرام) - في افتتاحياتها - إن خريطة الاستثمار في محافظات صعيد مصر متنوعة وجاذبة، وتتحرك الدولة بجهود كبيرة في دفع بيئة الاستثمار هناك وجذب المزيد من رؤوس الأموال، وتشجيع المستثمرين الجادين من أبناء المحافظات على الدخول في المجال بقواعد علمية تضمن الاستمرارية والنجاح وتخدم عملية الإنتاج.



وأضافت إن هناك فرصا استثمارية واعدة تنتظر الطرح أمام المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من أجل المساهمة في تنمية هذا الجزء العزيز من أرض مصر، مشيرة إلى أن الصعيد يزخر بمقومات متنوعة قد تكون كافية لمعالجة أزمة البطالة والحد من ظاهرة الهجرة إلى القاهرة بحثا عن فرص العمل وتحسين ظروف الحياة، ففي كل محافظة مقومات استثمارية تتميز بها.

وتابعت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ اليوم الأول بعد توليه المسئولية الحكومة بالعمل على تنفيذ المشروعات القومية في محافظات الصعيد، وإنشاء المدن الجديدة فيها، وتطوير شبكة الطرق، التي تضمن البنية الأساسية، وتوفير فرص العمل للشباب هناك، من خلال هذه المشروعات التي تضمن التنمية ورفع مستوى المعيشة.

وقالت "لا يخفى على أحد أن شباب الصعيد يعاني من ندرة فرص العمل ويضطر إلى النزوح للقاهرة الكبرى والإسكندرية وهو أمر ربما يتغير مع التوسع في الاستثمارات هناك سواء في المجالات الصناعية أو الزراعية وغيرها من الأنشطة الهادفة التي توفر بيئة العمل الصحية للمواطن".



وأوضحت أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عبر عن ذلك بوضوح، وقال إن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا بالصعيد، حيث تدعم عجلة الاستثمار هناك بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بمحافظاته وفرص العمل لأبنائه، وتلقى تقريرا من محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن نتائج زيارته لأربع محافظات في صعيد مصر هي "الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط" وفرص استثمار هناك والمقترحات التي تقدم بها المحافظون من أجل دفع المناخ الاستثماري.

وأشارت الصحيفة إلى عقد رئيس هيئة الاستثمار اجتماعا مع عدد من المستثمرين، مؤكدا أن جولاته الأخيرة بمحافظات الصعيد جاءت بهدف تقديم كل سبل الدعم اللازم للمستثمرين، لافتا إلى أن خطة الهيئة خلال هذه المرحلة تشمل حل كل التحديات التي تواجه المستثمرين في كل أنحاء مصر، وفي القلب منها محافظات الصعيد، مؤكدا أنه سيتم البناء على هذه الزيارة للخروج بتوصيات جادة ومثمرة للنهوض بالاستثمار بالمحافظة والصعيد ككل.

وقال رئيس الهيئة إنه تم بالفعل اتخاذ قرارات بشأن بعض الموضوعات وحلها، وسيتم وضع جدول زمني لحل أي تحيدات أخرى بالتنسيق مع الهيئة والمحافظة وكل الجهات المعنية بالاستثمار، وتقديم توصيات لزيادة الاستثمارات بالصعيد.



أما صحيفة (الجمهورية) فقد ركزت في افتتاحيتها على تأكيد المؤسسات الدولية الاقتصادية على الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر كما هو عند مستوى (b2) مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذا يعد شهادة ثقة ونجاح جديدة تعكس قدرة الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية ناجحة، بدأت ببرنامج جاد للإصلاح الاقتصادي حظى بدعم كبير من القيادة السياسية ومساندة الشعب المصري خلال السنوات الماضية مما أتاح قدرا من الصلابة للاقتصاد المصري يمكنه من التفاعل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

وقالت "في هذا الصدد جاء إصدار مؤسسة (موديز) للتصنيف الائتماني تقريرا يتعلق بالاقتصاد المصري وأدائه خلال تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد تضمن الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (b2)، هذا التقرير يؤكد نجاحا في الإدارة المالية العامة للدولة بكفاءة عالية خلال أزمة كورونا بما حظى بإشادة بالغة من المؤسسات الاقتصادية الدولية، خاصة في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي تفرضها أزمة كورونا.