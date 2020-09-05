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أخبار العالم

أوزبكستان تسجل 266 إصابة جديدة بكورونا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:28 ص
كورونا في اوزباكستان
كورونا في اوزباكستان
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أ ش أ
 أعلن المكتب الإعلامي بوزارة الصحة في أوزبكستان، اليوم السبت، تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 43169.


وذكرت الوزارة - في بيان لها بهذا الشأن أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنه "وفقا للموقف القائم، بلغ عدد الحالات المسجلة للإصابة بالفيروس التاجي في أوزبكستان 43169 حالة، وتم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفيات إلى 341 حالة".


وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 40176، فيما خرج أمس، الجمعة، من المستشفيات 256 شخصا، ويتلقى 2396 شخصا العلاج في المستشفيات حتى الآن، منهم 368 في حالة حرجة.


كانت منظمة الصحة العالمية صنفت في 11 مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة"، ووفقًا لأحدث البيانات، فقد حصد الفيروس مزيدا من الأرواح حيث ارتفعت حصيلة الوفيات في العالم إلى أكثر من 821 ألفًا.
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