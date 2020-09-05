وزير الطاقة الروسي يتوقع أن يتراوح سعر النفط بين 50 و55 دولارا للبرميل بحلول 2021

دعا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إلى تعافي متواضع فقط لأسعار النفط في عام 2021، بناءً على نظرة ضعيفة للطلب والتغييرات التي يسببها الوباء.





وقال وزير الطاقة الروسي :"إن توقعاتي لعام 2021 أكثر تواضعا بقليل من توقعات غولدمان ساكس.. أتوقع نطاقًا يتراوح بين 50 و55 دولارًا للبرميل، كمتوسط سعر للسنة.

لكن يمكننا أن نتوقع تقلبات في السوق، مع كل من الارتفاعات والانخفاضات".

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ونشر بنك غولدمان ساكس الأسبوع الماضي مذكرة توقع فيها سعر خام برنت القياسي الدولي عند 65 دولارًا للبرميل بحلول الربع الثالث من العام المقبل، "مع ارتفاع إضافي حتى عام 2021 حيث تبدأ المخزونات في العودة إلى وضعها الطبيعي وينتهي الأمر بتراجع سوق النفط بحلول الصيف المقبل".

وأكد نوفاك أن "الانتعاش المستقبلي سيكون أبطأ بكثير، وليس الاتجاه السريع الذي لاحظناه في الأشهر القليلة الأولى.

ويرجع في الغالب إلى التحول الشامل والتغيرات في توازن الطاقة وفي نمط سلوك المستهلكين، أولًا وقبل كل شيء ".

وأشار الوزير إلى انخفاض رحلات العمل والتحول إلى المؤتمرات الرقمية والعمل من المنزل، وكل ذلك يقلل من السفر وبالتالي الطلب على النفط.