بشرى سارة.. سرعة تحميل الإنترنت ستصل إلى 100 ميجا في الثانية

تستعد شركة "سبيس إكس" للتكنولوجيا لإجراء اختبارات مبكرة لتطوير سرعة الإنترنت حول العالم، عبر الاستعانة بالأقمار الصناعية، وزيادة سرعة الإرسال والاستقبال؛ لتصل إلى 100 ميجا في الثانية الواحدة.





ووفقًا لمجلة "ساينس أليرت" العلمية، قالت كيت تايس، كبيرة مهندسي الشهادات في "سبيس إكس" أثناء البث المباشر لإطلاق الأقمار الصناعية (ستارلينك)، إن الاختبارات تعمل على إصدار تجريبي لتطوير الإنترنت لتصل سرعة التحميل 100 ميجا في الثانية الواحدة.





وتابعت "تايس"، أن هذا يعني أن الألعاب التي تحتاج إلى إنترنت ستكون مثالية مع زيادة السرعة المتوقعة، وتسعى شركة سبيس إكس تطوير خدمات الإنترنت بسرعة عالية وتكلفة بسيطة.





وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، إن المناطق الريفية والفقيرة بحاجة إلى إدخال الإنترنت بها، وهذا ما دفع الشركة لإطلاق قمرين صناعيين في المدار، وهما مزودان بوصلات بين الأقمار الصناعية بشكل غير رسمي، تعمل على نقل البيانات إلى بعضها البعض في المدار.





وبمجرد استخدام هذه الوصلات ستتمكن أقمار "ستارلينك" من نقل مئات الجيجابايت من البيانات في ثوانٍ ونشرها حول العالم، ودخلت هذه التجربة المرحلة الأولى من الاختبار التجريبي الخاص.





يذكر أن أطلقت "سبيس إكس"، 180 قمرا صناعيا في شهر واحد فقط، وتخطط لتشغيل 300 قمر صناعي إضافي، لمواصلة بناء وتطوير الإنترنت الذي أصبح بمثابة العمود الفقري للعالم، ويسعى إيلون إلى إطلاق 42000 قمر صناعي في المدار لإتمام المشروع.



