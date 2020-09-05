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توك شو

آلاف «الدرونات» تحلق في سماء بطرسبورج ..شاهد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:32 ص
درونات
درونات
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شيرين عادل

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد  آلاف "الدرونات" في سماء بطرسبورج.


وأقيم في مدينة بطرسبورج الروسية  أمس الجمعة عرض ضوئي غير عادي تكريما للذكرى الـ 75 على نهاية الحرب العالمية الثانية.


وحلقت في سماء بطرسبورج 2200 طائرة "درون" التي اصطفت على شكل شخصيات ورموز مختلفة، بهدف التذكير ببطولات الجنود السوفييت.


يذكر أن بطرسبورج هي مدينة روسية تقع على دلتا نهر نيفا، شرق خليج فنلندا على بحر البلطيق، وهي ثاني أكبر مدن روسيا وعاصمة سابقة لروسيا القيصرية لأكثر من مائتي عام، كما أنها رابع أكبر مدن أوروبا وميناء مهم على بحر البلطيق.


وتعد أحد أكبر مراكز أوروبا الثقافية، حيث تضم العديد من المتاحف والمسارح والمعالم الهامة، كما كانت مصدرًا لإلهام كثير من الكتاب.


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