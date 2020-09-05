غرفة كفر الشيخ: 3 مطبات تواجه منظومة الخبز الجديدة

رفع المهندس حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة التجارية بكفر توصية بشأن المخابز إلى الاتحاد العام للغرف التجارية على هامش اجتماع مجلس إدارة الغرف التجارية.





أوصى عبد الغفار بشأن المخابز بإعادة النظر فى تكلفة إنتاج رغيف الخبز مرة أخرى مؤكدا أن احتساب التكلفة الإنتاجية للجوال زنة 100 كيلو من الدقيق لترتفع من 213 حيث تصبح 265 جنيها قرار" جيد "ومناسب بالنسبة لانتاج الرغيف "الماو"، وفى المقابل فيه ظلم كبير على انتاجية الرغيف "المجر".





وأشار عبد الغفار فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إلى أن المنظومة الجديدة بها ظلم كبير لأصحاب المخابز "المجر" وخاصة فى معدلات الإنتاج. حيث كان دائما يتم عمل تجربة انتاجية بنقص 10جرام لـ مخابز "المجر"عن المخابز" الماو" عمل المعدلات للمخابز الماو أصبحت جيدة













ولفت الى ان زيادة انتاجية الماو البلدى لعدد 200 رغيف ونقص منه 20جرام اما المجر فنقص منه 10 جرام وزود عليه 110 رغيف فيه ظلم واضح.





ونوه الى ان مخابز "المجر" لا يتناسب معها معدلات الانتاج لمخابز "الماو "وهناك تميز واضح فى معدلات انتاج عن مخابز الماو .





كما أوصى بتشكيل لجنة بالاشتراك مع كافة الجهات المعنية بذلك لتقييم معدلات الانتاج طبقا للواقع الفعلى لمخابز المجر حتى يتسنى للغرفة المساهمة لاصحاب المخابز التابعين لها بتقيديم الخبز للمواطنين كامل المواصفات والوزن بما يرضى المواطنين بالمحافظة.





فيما اوصى بالغاء لائحة الجزاءات والعقوبات الجديدة الواردة بالتوجيه الوزارى رقم 37 واصادرة 8 اغسطس وطالبوا بإعادة دراسته حتى يتم رفع الظلم والضرر على أصحاب المخابز بالمحافظة والمحافظات الأخرى .







