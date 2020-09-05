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أخبار العالم

البحرية الليبية تحتجز 15 صيادا إيطاليا.. والإفراج عنهم مرهون بإطلاق سراح لاعبين ليبيين

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:35 ص
البحرية الليبية ترفض
البحرية الليبية ترفض الإفراج عن 15 صياد إيطالي
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قسم الخارجي
أكدت البحرية الليبية أن القيادة العامة للجيش أصدرت تعليمات بعدم الإفراج عن 15 فردا احتجزوا أثناء إيقاف قاربي صيد إيطاليين قبالة سواحل بنغازي، حتى يتم إطلاق سراح لاعبين ليبيين تحتجزهم إيطاليا.

ونقلت وسائل إعلامية عن أحمد جمعة، العقيد بالقوات البحرية الليبية، قوله إن زورق عكرمة التابع لهم احتجز قاربي صيد إيطاليين وعلى متنهما 15 فردا.

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وأوضح أنه تمت إحالتهم إلى التحقيق، بينما صدرت تعليمات من القيادة العامة بعدم إطلاق سراحهم؛ إلى حين إطلاق سراح اللاعبين الليبيين المسجونين في إيطاليا.

فيما قال آمر الزورق عكرمة، إنهم أوقفوا القوارب الإيطالية داخل المياه الليبية على بعد 30 ميلا بحريا شمال مدينة دريانة شرق بنغازي.

وأضاف أنه خلال المرور في دورية اعتيادية تم رصد 9 أهداف على بعد 30 ميلا بحريا شمال منطقة دريانة، موضحا أنه تم التوجه إليها فورا واكتشفوا أنها قوارب صيد إيطالية.

وأشار إلى مخاطبتهم عن طريق الراديو لكنه لم يتلق رد، موضحا أنه تم التوجه نحو الأهداف والسيطرة على قاربين منهم، بينما لاذ البقية بالفرار، حيث حاولوا عرقلة عمل القوات البحرية عبر رمي الحبال خلفهم في البحر.

من جانبه، شدد العقيد جمعة، على أن تلك المرة ليست الأولى التي تخرق فيها القوارب المياه الليبية، محذرا أي طرف من الاقتراب من مياه ليبيا الإقليمية لا سيما في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد.
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