اعتماد رصف 81 كيلو بشوارع محافظة الأقصر

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، اجتماعًا موسعًا مع المهندس أحمد عابد أبو الروس رئيس الادارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى- المنطقة الثامنة، بهدف بحث ومراجعة خطة محافظة الأقصر للطرق، وذلك بحضور المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.





تناول الاجتماع مناقشة الخطة الطموحة لمحافظة الأقصر فى رفع كفاءة الطرق وفتح محاور جديدة بين كل من القرى وبعضها، والمدن وبعضها، والقرى والمدن.









وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتسهيلًا للحركة المرورية.





كما شهد الاجتماع اعتماد رصف أكثر من 81 كيلو متر موزعة على مدن وقرى المحافظة، وذلك إلى جانب ما سيتم رصفه من خلال الخطة الاستثمارية لمحافظة الأقصر، مما سيرفع من كفاءة الطرق الدائرية.



