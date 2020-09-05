AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اعتماد رصف 81 كيلو بشوارع محافظة الأقصر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا مع المهندس أحمد عابد أبو الروس رئيس الادارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى- المنطقة الثامنة، بهدف بحث ومراجعة خطة محافظة الأقصر للطرق، وذلك بحضور المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

تناول الاجتماع مناقشة الخطة الطموحة لمحافظة الأقصر فى رفع كفاءة الطرق وفتح محاور جديدة بين كل من القرى وبعضها، والمدن وبعضها، والقرى والمدن.


وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتسهيلًا للحركة المرورية.

كما شهد الاجتماع اعتماد رصف أكثر من 81 كيلو متر موزعة على مدن وقرى المحافظة، وذلك إلى جانب ما سيتم رصفه من خلال الخطة الاستثمارية لمحافظة الأقصر، مما سيرفع من كفاءة الطرق الدائرية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى على سرعة الانتهاء من تطوير الكمائن المرورية والمدرجة فى الخطة وسرعة الانتهاء منها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 147 مليون جنيه.. رصف وازدواج طريق «فاقوس/ الحسينية/ سعود»

بتكلفة 812 مليون جنيه..رصف وازدواج طريق الزقاريق السنبلاوين

بتكلفة إجمالية 6,5 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف طريق كفر سنجلف بالباجور وطريق 98 رملة الأنجب – شما بأشمون

اعتماد 125 مليون جنيه لرصف 66 طريقا وشارعا في بني سويف

إنهاء إجراءات فحص وتسليم طريق السوفتيل الجديد بالأقصر.. صور

تنفيذ ٧ قرارات إزالة.. و8 حالات تصالح فى مخالفات البناء بالأقصر

ترشيحاتنا

أكبر بيت دعارة في أوروبا يعلن إفلاسه

خالد النبوي: محمد صلاح تفوق على محمود الخطيب وحسن شحاتة

«أنت في عنيا».. تفاصيل توجيهات الرئيس السيسي برعاية سيدة مسنة التقاها في جولته بشرق القاهرة

انخفاض ملحوظ.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

آلاف «الدرونات» تحلق في سماء بطرسبورج ..شاهد

أبرحه ضربًا.. شاهد عسكري أبيض يجلس على صدر رجل أسود مريض عقليًا| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها

أزمة القفا تشعل السخرية بين الجماهير على شرف ستاموني.. فما قصته؟ | صور

أسعار جيب رينيجيد 2020 اليوم في مصر.. صور