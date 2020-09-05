طوارئ في السودان لـ3 أشهر.. أرامكو السعودية الشركة الأكثر قيمة سوقية في العالم.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

تصدرت المباحثات المصرية الإماراتية حول الأوضاع في المنطقة، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، السبت، فضلا عن تحول شركة "أرامكو" السعودية إلى الشركة الأكثر قيمة في العالم.









وأبرزت صحف الإمارات الصادرة اليوم، وعلى رأسها "البيان"، إزاحة شركة "أرامكو" السعودية شركة "أبل" من عرش الشركات الأكثر قيمة سوقية، لتصبح "أرامكو" الشركة الأكثر قيمة في العالم، من حيث القيمة السوقية، والتي تُقدر بنحو 7.915 تريليون ريال سعودي، أي ما يُعادل 2.11 مليار دولار تقريبًا.





وأوضحت أن شركة "أبل" فقدت لقب أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، حيث انخفض سعر أوراقها المالية بنحو 15% في ثلاثة أيام.





وانخفضت أسهم شركة أبل بنسبة 6.05% في 4 سبتمبر إلى 113.57 دولار للسهم الواحد اعتبارا من الساعة 18:25 بتوقيت موسكو، ويتضح هذا من خلال البيانات من التداول في بورصة نيويورك.





وهذا يعني أن القيمة السوقية للشركة انخفضت إلى أقل من 2 تريليون دولار، حيث تبلغ الآن حوالي 1.942 تريليون دولار.





ونتيجة لذلك، عادت شركة "أبل" إلى المركز الثاني في تصنيف الشركات الأكثر قيمة في العالم، بعد أرامكو السعودية، من حيث القيمة السوقية، والتي تقدر بنحو 7.915 تريليون ريال سعودي، أي ما يعادل 2.11 مليار دولار تقريبا بسعر الصرف الحالي.





وانخفضت أسهم "أبل" جنبا إلى جنب مع أسهم التكنولوجيا الأخرى، كما تراجع مؤشر "ناسداك" بأكثر من 4%.





وفي 3 سبتمبر، لم تتغير قيمة أسهم أرامكو السعودية، حيث كان السعر عند افتتاح وإغلاق التداول في بورصة تداول السعودية 36 دولارا، ولم يكن هناك أي عرض في 4 سبتمبر، إذ إن عطلات المملكة العربية السعودية يومي الجمعة والسبت.





فيما أبرزت "البيان" المباحثات بين الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ونظيره المصري سامح شكري.





وبحث الوزيران العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.





كما تطرق الطرفان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.





وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات وجمهورية مصر العربية والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون المشترك في ظل ودعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.





كما اهتمت الصحف بإعلان مجلس الأمن والدفاع في السودان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.





وقرر المجلس أيضا اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة اثار السيول والفيضانات لخريف 2020 برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل الوزارات والولايات والجهات ذات الاختصاص لتنسيق وتوظيف الموارد وتكامل الأدوار المحلية والإقليمية والعالمية.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس مساء أمس، الجمعة، بالقصر الجمهوري واستعراضه لتقارير الخريف والفيضانات لهذا العام.





وقالت لينا الشيخ، وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن المجلس استمع للتقارير المتعلقة بفيضانات هذا العام ووقف على حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية التي أسفرت عن تأثر 16 ولاية من ولايات السودان، ووفاة 99 مواطنا وإصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.





دوليا، أبرزت الصحف بدء ألمانيا سلسلة من الفعاليات للاحتفال بالذكرى الثلاثين لإعادة توحيد البلاد التاريخي، في احتفالات تطغى عليها جائحة فيروس كورونا.





وبحسب التقارير، فإنه بدلا من الاحتفال بالتوحيد في 3 أكتوبر، المعروف باسم يوم الوحدة، تم التخطيط لسلسلة من الفعاليات الصغيرة على مدار الشهر، لتجنب التجمعات الكبيرة وتقليل خطر انتشار فيروس كورونا.





ومن المقرر أن تكون مدينة بوتسدام، عاصمة ولاية براندنبورج بشرق ألمانيا، مركز احتفالات عام 2020.





وتأتي فعاليات التوحيد هذا العام أيضا بعد أقل من عام من احتفال ألمانيا بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين، وهي اللحظة الفاصلة في تاريخ ألمانيا الحديث التي مهدت الطريق لإنهاء الانقسام في البلاد خلال الحرب الباردة.





محليا، اهتمت الصحف بما تمثله الأقمار الاصطناعية الإماراتية، من تأكيد على ريادة الإمارات في مجال قطاع الفضاء والمكانة العلمية البارزة التي يتمتع بها القطاع، نظرًا لمساهمتها المتواصلة في تعزيز القدرات والإمكانيات الخاصة بالاتصالات والتطبيقات الفضائية، إضافة إلى الدور العلمي والمعرفي لها لإيجاد الحلول والابتكارات الخاصة بالتحديات الأرضية اليومية.





وتحتفل الإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل، بمرور 20 عامًا على نجاح إطلاق أول قمر اصطناعي إماراتي، حيث استمرت مسيرة الأقمار الإماراتية، والتي يبلغ عددها اليوم 10 أقمار اصطناعية إماراتية في المدار، بينما تعمل الجهات المشرفة على القطاع لإنجاز 7 أقمار اصطناعية أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة.



