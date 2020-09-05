رئيس الاتحاد البولندي لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في قرعة كأس العالم

استقبل مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم، السبت، أندريه جي بيوتر كراسنيكي، رئيس الاتحاد البولندي لكرة اليد، ويرافقه كل من بيوت واكلوسكي، مدير الاتحاد البولندي، وإدوار جوتكووسك، المسئول عن تنظيم كأس العالم لكرة اليد في بولندا والسويد 2023، في زيارة للبلاد للمشاركة في قرعة كأس العالم لليد، والمقرر إقامة النسخة الـ 27 من البطولة تحت سفح الأهرامات بالجيزة.









وقام أعضاء مكتب هيئه تنشيط السياحة بالمطار ممثلا فى نسرين عثمانلى، مدير مكاتب الهيئة، وأعضاء المكتب محمد كمال وسامح عبد الباسط بالإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم على الطائرة النمساوية.





وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد للمرة الثانية في تاريخها، ويختلف نظام المسابقة عن البطولات السابقة بعد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 وذلك لأول مرة في التاريخ ، وهى النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021، وكانت النسخة الماضية من البطولة أقيمت فى بلدين، بينما تنظم القادمة فى ٣ دول، مما يضع البلاد فى تحد جديد، وتقام البطولة تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتعاون 18 وزيرا بالحكومة حتى تخرج بالشكل الذي يليق بالبلاد.



