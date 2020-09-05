تعرف على الشروط المطلوبة للالتحاق بأقسام كلية الآداب جامعة القاهرة

كلية الاداب جامعة القاهرة، تمثل اهم الكليات المتاحة أمام طلاب الثانوبة العامة فى المرحلة الثانية من التنسيق، وذلك لانها تقبل طلاب الشعبتين (العلمى _الادبى )، كما تحتوى الكلية على عدد كبير من التخصصات منها اللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية بالإضافة الى قسم التاريخ وعلم النفس والجغرافيا واللغة العربية.
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وتتمثل الشروط الالتحاق بقسم اللغة العربية بكلية الآداب على النحو التالى:
1_يقبل القسم 150 طالبا بشرط أن يكون الطالب حاصلا على 70% من المجموع الاعتبارى (المجموع الكلى+ مجموع الثلاث لغات).
2_ لا يقبل القسم الخرجين من كليات مناظرة
3_ يقبل القسم 15 طالبا من المستجدين المحولين من كليات أخرى
عدد 15 طالبا من المستجدين والباقى للإعادة المحولين من الأقسام الداخلية بالكلية
الشروط التى يحتاج إليها قسم علم النفس:
١- يقبل القسم ٨٠ طالبا (٦٠ من الشعبة الادبية و٢٠ من الشعبة العلمية) وذلك وفقا لأعلى مجموع كلى.
٢- يفضل أن يكون ترتيب الرغبات للالتحاق بالقسم من ضمن الخمس رغبات الأولى.
٣- يقبل القسم اضافة الى ذلك ٥ طلاب من الوافدين االراغبين فى التقدم للقسم.
٤- يقبل القسم ٥ طلاب من المحولين من كليات اخرى و٥ طلاب من الشهادات المعادلة.
٥- لا يتجاوز العدد الاجمالي للطلاب المقبولين فى القسم ٩٥ طالبا.
٦- القسم يعقد امتحان تحريرى لقياس تحديد مستوى الطلاب بعد قبولهم بما يسمح متابعة تقدم الطلاب خلال السنوات الدراسية.
- الشروط التى يحتاج إليها قسم اللغة الإنجليزية:
يقبل القسم ١٠٠ طالب فقط حاصلين على أعلى مجموع (المجموع الكلى ومجموع درجات اللغتين الانجليزية والعربية).
١- أن يكون الطالب حاصلا على (٥٠/٤٨) فى مادة اللغه الإنجليزية.
٢- ان يكون الطالب حاصلا على (٦٨ درجة) فى مادة اللغة العربية.
٣-اجتياز الطالب لامتحان قبول تحريرى باللغة الانجليزيه لقياس مستوى الأداء اللغوي.
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- قسم اللغة اليابانية وآدابها كالتالى:
يقبل القسم 25 طالبا من الحاصلين على مجموع كلى 90% و90% من مجموع اللغات (العربية _ الانجليزية)
يقبل القسم تحويلا من الاقسام المناظرة ولكن لابد من انطباق الشرط الأول
وللالتحاق بأقسام اللغات الشرقية يجب أن تتوافر هذه الشروط:
اللغة التركية
يقبل 150 طالبا من الحاصلين على اعلى الدرجات فى المجموع الكلى.
اللغة العبرية
يقبل 300 طالبا على ان يكون حاصل على (56 درجة فى اللغة العربية + 30 درجة فى اللغة الانجليزية)
اللغة الفارسية
يقبل 300 طالبا على ان يكون حاصلا على (54 درجة فى اللغة العربية + 28 درجة فى اللغة الانجليزية)
بالإضافة الى قسم اللغة الفرنسية :
يجب ان يكون الطالب من خريجى مدارس اللغة الفرنسية.
كما يشترط على الطالب حاصل على 153 درجة فى مجموع اللغات الثلاثة.
قسم اللغة الصينية:
يقبل 60 طالبا من الحاصلين على اعلى مجموع اعتبارى (المجموع الكلى + مجموع اللغات الثلاث)
قسم اللغة الإيطالية وآدابها:
يشترط حصول الطالب على اعلى مجموع اعتبارى (المجموع الكلى + مجموع اللغات الثلاث)