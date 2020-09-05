تعرف على الشروط المطلوبة للالتحاق بأقسام كلية الآداب جامعة القاهرة

كلية الاداب جامعة القاهرة، تمثل اهم الكليات المتاحة أمام طلاب الثانوبة العامة فى المرحلة الثانية من التنسيق ، وذلك لانها تقبل طلاب الشعبتين (العلمى _الادبى )، كما تحتوى الكلية على عدد كبير من التخصصات منها اللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية بالإضافة الى قسم التاريخ وعلم النفس والجغرافيا واللغة العربية.





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وتتمثل الشروط الالتحاق بقسم اللغة العربية بكلية الآداب على النحو التالى:

1_يقبل القسم 150 طالبا بشرط أن يكون الطالب حاصلا على 70% من المجموع الاعتبارى (المجموع الكلى+ مجموع الثلاث لغات).





2_ لا يقبل القسم الخرجين من كليات مناظرة





3_ يقبل القسم 15 طالبا من المستجدين المحولين من كليات أخرى







عدد 15 طالبا من المستجدين والباقى للإعادة المحولين من الأقسام الداخلية بالكلية





الشروط التى يحتاج إليها قسم علم النفس:

١- يقبل القسم ٨٠ طالبا (٦٠ من الشعبة الادبية و٢٠ من الشعبة العلمية) وذلك وفقا لأعلى مجموع كلى.

٢- يفضل أن يكون ترتيب الرغبات للالتحاق بالقسم من ضمن الخمس رغبات الأولى.

٣- يقبل القسم اضافة الى ذلك ٥ طلاب من الوافدين االراغبين فى التقدم للقسم.

٤ - يقبل القسم ٥ طلاب من المحولين من كليات اخرى و٥ طلاب من الشهادات المعادلة.

٥- لا يتجاوز العدد الاجمالي للطلاب المقبولين فى القسم ٩٥ طالبا.

٦- القسم يعقد امتحان تحريرى لقياس تحديد مستوى الطلاب بعد قبولهم بما يسمح متابعة تقدم الطلاب خلال السنوات الدراسية.





- الشروط التى يحتاج إليها قسم اللغة الإنجليزية:

يقبل القسم ١٠٠ طالب فقط حاصلين على أعلى مجموع (المجموع الكلى ومجموع درجات اللغتين الانجليزية والعربية).

١- أن يكون الطالب حاصلا على (٥٠/٤٨) فى مادة اللغه الإنجليزية.

٢- ان يكون الطالب حاصلا على (٦٨ درجة) فى مادة اللغة العربية.

٣-اجتياز الطالب لامتحان قبول تحريرى باللغة الانجليزيه لقياس مستوى الأداء اللغوي.





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- قسم اللغة اليابانية وآدابها كالتالى:

يقبل القسم 25 طالبا من الحاصلين على مجموع كلى 90% و90% من مجموع اللغات (العربية _ الانجليزية)

يقبل القسم تحويلا من الاقسام المناظرة ولكن لابد من انطباق الشرط الأول





وللالتحاق بأقسام اللغات الشرقية يجب أن تتوافر هذه الشروط:

اللغة التركية

يقبل 150 طالبا من الحاصلين على اعلى الدرجات فى المجموع الكلى.





اللغة العبرية

يقبل 300 طالبا على ان يكون حاصل على (56 درجة فى اللغة العربية + 30 درجة فى اللغة الانجليزية)





اللغة الفارسية

يقبل 300 طالبا على ان يكون حاصلا على (54 درجة فى اللغة العربية + 28 درجة فى اللغة الانجليزية)





بالإضافة الى قسم اللغة الفرنسية :

يجب ان يكون الطالب من خريجى مدارس اللغة الفرنسية.

كما يشترط على الطالب حاصل على 153 درجة فى مجموع اللغات الثلاثة.





قسم اللغة الصينية:

يقبل 60 طالبا من الحاصلين على اعلى مجموع اعتبارى (المجموع الكلى + مجموع اللغات الثلاث)





قسم اللغة الإيطالية وآدابها:

يشترط حصول الطالب على اعلى مجموع اعتبارى (المجموع الكلى + مجموع اللغات الثلاث)