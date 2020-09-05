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تعليم

تعرف على الشروط المطلوبة للالتحاق بأقسام كلية الآداب جامعة القاهرة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:32 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
كلية الاداب جامعة القاهرة، تمثل اهم الكليات المتاحة أمام طلاب الثانوبة العامة فى المرحلة الثانية من التنسيق، وذلك لانها تقبل طلاب الشعبتين (العلمى _الادبى )، كما تحتوى الكلية على عدد كبير من التخصصات منها اللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية بالإضافة الى قسم التاريخ وعلم النفس والجغرافيا واللغة العربية.

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وتتمثل الشروط الالتحاق بقسم اللغة العربية بكلية الآداب على النحو التالى: 
1_يقبل القسم 150 طالبا بشرط أن يكون الطالب حاصلا على 70% من المجموع الاعتبارى (المجموع الكلى+ مجموع الثلاث لغات).

2_ لا يقبل القسم الخرجين من كليات مناظرة

3_ يقبل القسم 15 طالبا من المستجدين المحولين من كليات أخرى

عدد 15 طالبا من المستجدين والباقى للإعادة المحولين من الأقسام الداخلية بالكلية

الشروط التى يحتاج إليها قسم علم النفس: 
١- يقبل القسم ٨٠ طالبا (٦٠ من الشعبة الادبية و٢٠ من الشعبة العلمية) وذلك وفقا لأعلى مجموع كلى. 
٢- يفضل أن يكون ترتيب الرغبات للالتحاق بالقسم من ضمن الخمس رغبات الأولى. 
٣- يقبل القسم اضافة الى ذلك ٥ طلاب من الوافدين االراغبين فى التقدم للقسم.
٤- يقبل القسم ٥ طلاب من المحولين من كليات اخرى و٥ طلاب من الشهادات المعادلة.
٥- لا يتجاوز العدد الاجمالي للطلاب المقبولين فى القسم ٩٥ طالبا.
٦- القسم يعقد امتحان تحريرى لقياس تحديد مستوى الطلاب بعد قبولهم بما يسمح متابعة تقدم الطلاب خلال السنوات الدراسية.

- الشروط التى يحتاج إليها قسم اللغة الإنجليزية: 
يقبل القسم ١٠٠ طالب فقط حاصلين على أعلى مجموع (المجموع الكلى ومجموع درجات اللغتين الانجليزية والعربية).
١- أن يكون الطالب حاصلا على (٥٠/٤٨) فى مادة اللغه الإنجليزية.
٢- ان يكون الطالب حاصلا على (٦٨ درجة) فى مادة اللغة العربية.
٣-اجتياز الطالب لامتحان قبول تحريرى باللغة الانجليزيه لقياس مستوى الأداء اللغوي. 

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- قسم اللغة اليابانية وآدابها كالتالى: 
يقبل القسم 25 طالبا من الحاصلين على مجموع كلى 90% و90% من مجموع اللغات (العربية _ الانجليزية) 
يقبل القسم تحويلا من الاقسام المناظرة ولكن لابد من انطباق الشرط الأول 

وللالتحاق بأقسام اللغات الشرقية يجب أن تتوافر هذه الشروط: 
اللغة التركية 
يقبل 150 طالبا من الحاصلين على اعلى الدرجات فى المجموع الكلى. 

اللغة العبرية 
يقبل 300 طالبا على ان يكون حاصل على (56 درجة فى اللغة العربية + 30 درجة فى اللغة الانجليزية) 

اللغة الفارسية 
يقبل 300 طالبا على ان يكون حاصلا على (54 درجة فى اللغة العربية + 28 درجة فى اللغة الانجليزية) 

بالإضافة الى قسم اللغة الفرنسية : 
يجب ان يكون الطالب من خريجى مدارس اللغة الفرنسية. 
كما يشترط على الطالب حاصل على 153 درجة فى مجموع اللغات الثلاثة. 

قسم اللغة الصينية: 
يقبل 60 طالبا من الحاصلين على اعلى مجموع اعتبارى (المجموع الكلى + مجموع اللغات الثلاث)

قسم اللغة الإيطالية وآدابها: 
يشترط حصول الطالب على اعلى مجموع اعتبارى (المجموع الكلى + مجموع اللغات الثلاث)
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