بعد عودة النشاط الرياضي.. مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تفحص 17 مركزا ماليا وإداريا

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة أجرت أعمال فحص لعدد 17 مركز شباب بنطاق المحافظة، وذلك في إطار عودة النشاط الرياضي وكذلك الوقوف على اخر المستجدات داخل تلك المراكز.

وأشارت الشريف، في تصريحات اليوم السبت، أنه تم تشكيل لجان للمتابعة والقيام بجولات تفقديه مفاجئة للهيئات الشبابية والرياضية، فحصت عدد ١٧مركز ماليا واداريا وكذا مراجعه العضويات وقد شملت المتابعات مراكز شباب (العبور-العمراوى-كرموز-الحرمين-طوسون-ابوقير-الحريه-ابيس١٠-ابيس٨-الشلالات-النصر- السيوف-المطار-المعموره-القبارى-مبارك-الشهيد المسيرى).

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وأضافت أن هذه اللجان تابعت مدى التزام المراكز بعمليات التعقيم والتطهير لأماكن التدريبات قبل وبعد التدريب والتفتيش على كافة السجلات ماليا واداريا.

تاتي هذه المتابعات في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بعودة النشاط الرياضي مع الالتزام بكافه الإجراءات الاحترازية وكذا الوقوف على آخر المستجدات داخل تلك الهيئات الشبابية والرياضية.