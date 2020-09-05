المخرج كمال منصور: أركز الفترة المقبلة في السينما

قال المخرج كمال منصور إنه يعكف على قراءة عدد من الأعمال السينمائي حيث إنه من المقرر خلال الفترة المقبلة أن يتم اختيار عمل ما بين الأعمال المعروضة عليه.





تابع منصور لصدى البلد: العودة للأعمال السينمائية بشروط أبرزها أن العمل جديد ويحمل قضية هادفة خاصة أنني لا أفضل الانتشار لمجرد الانتشار.





آخر أعمال كمال منصور مسلسل "أبو العروسة" من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.