فنون الجامعة البريطانية تجري امتحان القدرات.. وحسن متولي: استحدثنا أساليب غير تقليدية

بدأت كلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية في مصر، امتحان القدرات للطلبة المتقدمين للدارسة بها، من خلال إستحداث أساليب متطورة للغاية وغير تقليدية لإختبار قدراتهم المؤهلة للإلتحاق بأي من أقسامها الأربعة الرئيسية.





وأكد الدكتور حسن متولي أستاذ العمارة الداخلية وعميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية في مصر، إستحداثة لنظم حديثة فيما يخص إمتحان قدرات المتقدمين للدراسة لدنيا وذلك بما يتناسب مع الإمكانيات الإبداعية للكلية والأقسام المكونة لها والتي تتواكب مع أحدث ما توصل إليه هذا القطاع عالميًا.





وقال متولي :" قمنا بعمل إمتحانين، إمتحان العمارة الداخلية والمتمثل في التصميم الداخلي، والسينوغرافيا (تصميمات المسرح والسينما والتلفزيون) وهذا القسم متاح فقط لطلاب ثانوية عامة علمي علوم ورياضة، أما الإمتحان الثاني فهو خاص بالفنون ومنها أقسام الموضة والمنسوجات، الجرافيك وفنون الميديا المتمثلة في ( تصميم ألالعاب - تصوير فوتوغرافي - رسوم متحركة )، والفنون الجميلة الممثلة في (الفنون الجميلة والوسائط المختلطة - النحت). لافتًا إلى أن الكلية تتيح لطلاب ثانوي عام علمي علوم ورياضة من الذين يرغبوب في تعديل رغباتهم بعد السنة الإعدادية إن يجتازوا امتحان القدرات المناسب لرغبتهم في نهاية السنة.





‏وأضاف متولي :" كان الطلاب الراغبين في دراسة الفنون والتصميم يعانون في السابق من إختبار القدرات لأنه باهظ الثمن، لذلك قمنا في الكلية بعمل كورس أونلاين على السوشيال ميديا والموقع الرسمي للجامعة، وتضمن التدريب على المهارات اللازمة لإختبار القدرات وذلك بشكل مجاني، مما ساهم في نجاح الطلاب فيما يخص تحديد المهارات الإبداعية".





‏وأشار عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية في مصر، إلى أنه إستحدث طرق وسبل حديثة لتحديد مهارات كل طالب وتحديد متطلباته الإبداعية من الكلية خاصة وأن كل قسم له متطلبات معينة في المنتسبين له، وهو ما تحدده الإمتحانات المتمثلة في إمتحان الفنون فقط أو العمارة الداخلية فقط أو الإثنين معًا وذلك بالنسبة لمن لم يستطيع تحديد القسم الذي يرغب في دراسته.





‏ولفت متولي إلى أن طريقة إمتحان القدرات تتم بشكل مختلف غير المتعارف عليه، حيث تعتمد على الإبداع الذي تهيئ له الكلية كافة السبل لتوفر للطلاب روح الفنانين المميزين، فضلًا عن أننا نعطي الطالب الحرية في إختيار القسم الذي يتناسب مع إمكانيه وهواياته الإبداعية.