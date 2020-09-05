عضو عليا الوفد: نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ كانت مقبولة جدًا.. فيديو

قال طارق تهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ كانت مقبولة جدًا.









وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية ten، أنه كان هناك اهتمام واسع من الدولة المصرية بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ وحث المواطنين أيضا بهذا الشأن.









وأشار لوجود اهتمام كبير من الأحزاب بالمشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ، خاصة مع امتلاك المجلس اختصاصات دستورية واضحة.







