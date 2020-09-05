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أخبار البلد

نداء من نقيب الصحفيين لأبناء المهنة والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بخصوص العلاوات الخمس

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أنه ارتباطا بالاتصال التليفوني مع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بخصوص مراجعة العلاوات الخمس لبعض حالات المحالين للمعاش من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، فقد تمت يوم الجمعة الماضي دعوة الزملاء المضارين للتقدم ببيانات حالاتهم للنقابة لإرسالها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لفحصها والرد عليها.


وخلال هذا الأسبوع، وصل للنقابة حوالي 340 شكوى، تتضمن نحو 60 تتعلق بحسابات قيم المتجمد، و280 لم يحصل أصحابها على فوارق أو متجمدات، بينما حصل قرابة 7200 زميلة وزميل على كامل مستحقاتهم، ولم تقتصر الشكاوى على مؤسسة صحفية بعينها بل توزعت على كل المؤسسات الصحفية القومية تقريبا.


وتأكيدا على هذا، طلب نقيب الصحفيين من كل الزملاء الخاضعين لشروط الاستحقاق والذين لديهم شكاوى، سرعة إرسال بياناتهم على الواتس حتى نهاية الأسبوع الحالي 10 سبتمبر، على الأرقام التالية الخاصة به وبمكتبه بالنقابة، ليتم تسليم الكشف النهائي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتدارك الأخطاء حسب الاتفاق مع الولاء رئيس مجلس إدارة الهيئة وبإشراف معالي وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج.
01001484954، 01001707220، 01280992299
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