رسميًا.. هواوي تطلق هاتفها المتطور HUAWEI Nova 7 SE 5G في السوق المصرية

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن الإطلاق الرسمي لأحدث هواتفها الذكية وهو HUAWEI Nova 7 SE 5G، في السوق المصرية بعد انتهاء حملة الحجز المُسبق التي لاقت اهتماما واسعا بين المستهلكين، نظرًا للمزايا والخصائص الكثيرة والرائدة التي يتمتع بها الهاتف.







ويتوافر الهاتف في جميع فروع هواوي Experience Store ولدى موزعيها المعتمدين.





يأتي الهاتف بالعديد من المزايا الرائدة التي تشمل كل من كاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل، والتي أيضًا تدعم وضع العرض المزدوج للفيديو Dual View، بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل.







بينما تعمل كل هذه الإمكانيات الكبيرة بسلاسة وكفاءة عالية بفضل مجموعة شرائح HUAWEI Kirin 820 5G AI SoC مع 8 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية ومساحة تخزين بحجم 128 جيجا بايت.





وقال "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر: "نحرص هواوي دائمًا على إصدار الهواتف المتطورة ذات الإمكانيات العالية وبسعر تنافسي في السوق المصرية، لأنها تضع المستهلك المصري على رأس أولوياتها، وإن إطلاق هاتف HUAWEI Nova 7 SE 5G يعزز استراتيجياتنا في السوق المصرية التي تعد من الأسواق الواعدة في المنطقة".





ويعتمد هاتف HUAWEI Nova 7 SE 5G على منصة خدمات وتطبيقات (Huawei Mobile Services (HMS بشكل كامل، والتي تضم متجر التطبيقات HUAWEI AppGallery. كما أضافت هواوي تطبيق Petal Search للبحث عن التطبيقات، حيث يقدم لمستخدمي أجهزة هواوي بوابة مفتوحة لملايين التطبيقات، بدعم من محرك Petal Search، يجب تطبيق Petal Search تجربة بحث بديلة تحدد موقع المعلومات وتجميعها، وتقدم النتائج الأكثر دقة وملاءمة لكل مستخدم من أجل تمكينهم من تخصيص تجربة خاصة لهواتفهم الذكية وإدارتها بالكامل.





ويضم هاتف HUAWEI Nova 7 SE 5G كاميرا ذكية رباعية بدقة 64 ميجا بكسل وHUAWEI SuperCharge بقدرة 40 واط وهو ما يعطي الهاتف إمكانات كبيرة تتيح للمستخدمين العديد من الاستخدامات التي يحتاجها على مدار يومه دون أن تنفد منه طاقة البطارية أو يتوقف الهاتف عن العمل بدون أسباب، وذلك نظرًا للمواصفات القياسية التي يتمتع بها الهاتف مما يجعله يمثل طفرة جديدة في عالم الهواتف الذكية في مصر.