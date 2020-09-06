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بين الناس

الكلاب المسعورة تطارد أهالى حدائق القبة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:51 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

أرسل المواطن محمد علي حجازى استغاثة إلى خدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يشتكى فيها من انتشار الكلاب الضالة، التى تطارد المارة وتعرض حياتهم للخطر عند عقر أحدهم.


وقال فى رسالته إن الكلاب الضالة والمسعورة تطارد سكان شارع ترعة الجبل ومنطقة سوق حدائق القبة وماشية الصدر وتعرض حياتهم للموت خاصة وأن هذه الكلاب تعمل أمراضا خطيرة قد تصيب الإنسان، مشيرا إلى انتشارها تحول إلى قطيع كبير من الكلاب.


وطالب المسئولين سرعة القضاء عليها خوفا على حياة المواطنين خاصة الأطفال والسيدات الذين يمتنعون من النزول خوفا منها.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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