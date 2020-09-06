الكلاب المسعورة تطارد أهالى حدائق القبة

أرسل المواطن محمد علي حجازى استغاثة إلى خدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يشتكى فيها من انتشار الكلاب الضالة، التى تطارد المارة وتعرض حياتهم للخطر عند عقر أحدهم.





وقال فى رسالته إن الكلاب الضالة والمسعورة تطارد سكان شارع ترعة الجبل ومنطقة سوق حدائق القبة وماشية الصدر وتعرض حياتهم للموت خاصة وأن هذه الكلاب تعمل أمراضا خطيرة قد تصيب الإنسان، مشيرا إلى انتشارها تحول إلى قطيع كبير من الكلاب.



وطالب المسئولين سرعة القضاء عليها خوفا على حياة المواطنين خاصة الأطفال والسيدات الذين يمتنعون من النزول خوفا منها.

