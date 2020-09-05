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حوادث

ادعوا نيتهم الاستثمار في البلاد.. ضبط 3 أجانب نصبوا على عدد من المواطنين

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 4 أشخاص (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية "  - إحدى السيدات "مقيمين بالقاهرة والجيزة") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء صفحة وهمية على موقع التواصل الإجتماعى مُدعين إمتلاكهم لثروات مالية ويرغبون فى إستثمارها بالبلاد، مطالبين ضحاياهم بإيداع مبالغ مالية كرسوم إدارية وشحن بأحد الحسابات البنكية الخاصة بالأخيرة .

وضُبط بحوزته (إيصالات إستلام نقدية بأسماء المتهمين بلغت مليون جنيه – 4 بطاقات دفع إلكترونى – مبلغ 67 ألف جنيه مصرى – 15 تليفون محمول وكمية من الشرائح – جهاز لاب توب ) .
   
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها فى بعض الأنشطه التجارية نظير أرباح مالية .
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