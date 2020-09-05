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حوادث

حبس متهم اختطف 5 أطفال واستغلهم فى أعمال التسول بمصر القديمة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:49 م
صدى البلد
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اسلام مقلد
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس متهم بخطف ٥ أطفال من الشارع واستغلالهم في أعمال التسول بمنطقة المنيل، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، ووجهت له النيابة تهمة الخطف والاتجار في البشر واستغلال الاطفال.

كما أمرت النيابة بعرض الأطفال علي الطب الشرعي للكشف عليهم وبيان مدى تعرضهم للأذى أو إجراء أية عمليات جراحيه او غيرها من انتهاكات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن وجود علاقة للمتهم ببعض الأطباء ويقوم باستدراج الاطفال المتسولين من الشارع بحجة أن يعطيهم فرص عمل ثم يقوم بعرض البعض منهم علي الأطباء بغرض اخذ أعضائهم والبعض الآخر يعمل في التسول لحسابه.

وتبين أن المتهم استدرج خمسة أطفال  " ثلاثة بنات وولدين " من أحد الحدائق العامه بالمنيل، وذهب بهم الي مكان يخصه ، واتفق معهم علي العمل في الشارع لحسابه، وكان ينوى عرضهم علي أحد الأطباء لاستغلالهم، وتم اكتشاف أمره قبل ذلك، والقي القبض علي المتهم ، الذى أقر بارتكابه الواقعه، وجارى تحديد باقي المتهمين.

كما أمرت النيابة بإيداع الاطفال داخل دور رعاية لكونهم احداث.

بدأت الواقعه عندما وردت معلومات لقسم شرطة مصر القديمه تفيد باحتجاز أحد الأشخاص لمجموعة من الأطفال لديه، وباجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم وبصحبته الاطفال، وحرر محضر رسمى بالواقعة وأخطرت النيابه التي باشرت التحقيق وأمرت بما تقدم.
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